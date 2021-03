Κοινωνία

Μαρία Αλεξάνδρου: καταγγελία για απαγωγή και ξυλοδαρμό από έξι γυναίκες (εικόνες)

Πως περιγράφει η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών τις στιγμές που αναφέρει ότι έζησε στα χέρια των ανθρώπων, εναντίον των οποίων έχει στραφεί νομικά.

Η ηθοποιός σε ερωτικές ταινίες, Μαρία Αλεξάνδρου, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα απαγωγής και άγριας επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και μιλώντας στην Espresso περιγράφει σκηνές από βάναυσο ξυλοδαρμό που όπως αναφέρει υπέστη, στην διάρκεια αρπαγής της από «θηλυκή συμμορία».

Όπως λέει, οι έξι εξαγριωμένες γυναίκες την ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού, αναγκάζοντας την να τις ακολουθήσει. Εκείνες την οδήγησαν σε μια ερημιά, όπου την ξυλοκόπησαν αλύπητα, την ξεγύμνωσαν και της έκοψαν τα μαλλιά, σε ένα κρεσέντο ακραίας εκδίκησης, που είχε αφορμή τα… μάτια ενός άντρα με τον οποίο το μοντέλο είχε σχέση!

Η Μαρία Αλέξανδρου, με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή μιλά για εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, ως επακόλουθο πολύμηνων απειλών που αναφέρει ότι δεχόταν: «Το συμβάν έγινε τον περασμένο Μάρτιο στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Δεχόμουν απειλητικά μηνύματα επί μήνες. Μια μέρα με άρπαξαν με ένα αμάξι έξω από το σπίτι μου και με πήγαν σε ένα απομονωμένο μέρος. Εκεί ήταν έξι γυναίκες και άρχισε το βασανιστήριο μου.

«Άρχισε να με χτυπούν δυνατά στο κεφάλι με τα παπούτσια τους, έβγαλε μαχαίρι και με απείλησαν, πήγαν να μου σκίζουν τα ρούχα και με κούρεψαν, για να με ξεφτιλίσουν. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μου και τις απειλές, μου έκλεψαν τσάντα και τα κινητά τηλέφωνα» περιγράφει η ίδια και προσθέτει: «Δέχτηκα επίθεση καθαρά λόγω ζήλιας. Όλα αυτά έγιναν για έναν άντρα. Πήγα αμέσως στο αστυνομικό τμήμα των Νέων Επιβατών και υπέβαλα μήνυση. Η υπόθεση έχει τραβήξει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης».

Η Μαρία Αλεξάνδρου κατέφυγε στην δικαιοσύνη και οι έξι γυναίκες πρόκειται να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.