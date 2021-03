Κοινωνία

Άγρια επίθεση από πίτμπουλ την βραδιά που υιοθετήθηκε (εικόνες)

Βαρύς ο τραυματισμός της γυναίκας, που άνοιξε την αγκαλιά της για να προσφέρει αγάπη. Που και πως την δάγκωσε ο σκύλος.

Η αγάπη της για τα ζώα και η λαχτάρα της να αποκτήσει ένα σκυλάκι, παραλίγο να της στοιχίσουν τη ζωή. Ο λόγος για μια 35χρονη η οποία δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο που υιοθέτησε το βράδυ της υιοθεσίας.

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες, όταν μια φίλη της 35χρονης Ιωάννας της έδειξε αγγελία στο facebook η οποία ανέφερε ότι χαρίζεται ένα πιτ μπουλ ηλικίας ενός έτους.

Η Ιωάννα, η οποία δείχνοντας την ευαισθησία της για τα ζώα αποφάσισε να το υιοθετήσει. Το συγκεκριμένο τετράποδο το έδινε προς υιοθεσία μια φιλόζωος η οποία το είχε βρει στο δρόμο, όπου οι ιδιοκτήτες του το είχαν παρατήσει.

Η φιλόζωος είχε και άλλα ζώα και δεν μπορούσε να το συντηρήσει, έτσι αποφάσισε να βάλει αγγελία στο facebook στην οποία ανέφερε ότι χαρίζει το συγκεκριμένο σκύλο.

Η 35χρονη κανόνισε ραντεβού με την γυναίκα η οποία χάριζε το πιτ μπουλ και βρέθηκαν για να το πάρει. Βλέποντας το σκύλο, προβληματίστηκε, καθώς ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που θα ήθελε, όμως ήταν αρκετά φιλικός και παιχνιδιάρης κάτι που την έκανε να νιώσει μια άνεση μαζί του.

Πράγματι τον πήρε και τον πήγε σπίτι της για να τον ταϊσει. Τον πήγε βόλτα και έπαιξε μαζί του. Το ίδιο βράδυ της υιοθεσίας, τη στιγμή που πήγε να του βγάλει το λουρί, εκείνο της επιτέθηκε ξαφνικά δαγκώνοντάς την στο πρόσωπο. Τα δόντια του έκοψαν τη μύτη και το στόμα. Μετά από μάχη και αφού ο φίλος της 35χρονης έβαλε τα χέρια του στο στόμα του σκύλου, η Ιωάννα είχε γεμίσει αίματα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

«Ο φίλος μου έβαλε τα χέρια του μέσα στο στόμα του σκύλου για να με σώσει. Όταν τελικά με άφησε το πίτμπουλ, έπειτα από μεγάλη μάχη, μου είχε κόψει τη μύτη και το στόμα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, το σαλόνι είχε γεμίσει με αίματα. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Με μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο».

«Η μύτη μου βρέθηκε έπειτα από οκτώ ώρες. Ήταν όμως κακοποιημένη και δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί πλήρως. Οι γιατροί έπρεπε ουσιαστικά να μου φτιάξουν μια νέα μυτούλα. Στο χειρουργείο μου έβαλαν ένα ειδικό ιατρικό υλικό για να καλύψουν τα τραύματα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και σε ανθρώπους που υπέστησαν εγκαύματα στη φωτιά στο Μάτι. Ο γιατρός μου Γιώργος Χαρκιολάκης, Διευθυντής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, μου είπε από την πρώτη στιγμή, πως θα πρέπει να έχω πίστη και υπομονή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό μου, ήδη μέσα σε ενάμιση μήνα είδα μεγάλη αλλαγή, από την εικόνα που είχα εκείνο το βράδυ. Έχω υποβληθεί σε τέσσερα χειρουργεία και σε λίγες ημέρες θα μπω για ακόμη ένα. Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς της κλινικής, την επιμελήτρια Μαρία Κοτρώτσιου που εκείνο το βράδυ εφημέρευε, τις νοσηλεύτριες και τον διοικητή του Ευαγγελισμού Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, για το ενδιαφέρον που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν. Με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν η κόρη τους», θα πει η 35χρονη στο protothema.gr.

Η Ιωάννα νοσηλεύτηκε έξι εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, υποβλήθηκε σε 4 χειρουργεία. Οι γιατροί πέτυχαν ένα ιατρικό θαύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό ιατρικό υλικό που είχαν χρησιμοποιήσει και σε τραυματίες από τη φωτιά στο Μάτι και αναδόμησαν μια νέα μύτη, ενώ κατάφεραν να σώσουν τα χείλη.



Ωστόσο θα χρειαστούν και άλλες επεμβάσεις μέχρι να φτάσει το πρόσωπό της σε ένα ικανοποιητικό βαθμό.

Πηγή κειμένου και εικόνων: protothema.gr