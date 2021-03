Κοινωνία

Τροχαίο στην Βουλή: Δώρο ζωής σε δυο γυναίκες από τον Ιάσονα

Σε νεφρική μεταμόσχευση υποβλήθηκαν με επιτυχία οι δύο γυναίκες. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Σε νεφρική μεταμόσχευση υποβλήθηκαν με επιτυχία δύο γυναίκες, 57 και 55 χρονών που υποβάλλονταν εδώ και περίπου 10 χρόνια σε αιμοκάθαρση στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ του Ιπποκράτειου, χάρη στη δωρεά των οργάνων του 23χρονου Ιάσονα, ο οποίος είχε μείνει εγκεφαλικά νεκρός μετά από τροχαίο την περασμένη Παρασκευή μπροστά στη Βουλή.



"Με την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, εργαστηρίων και κλινικών, μέσα από ειδικά και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας στην COVID-19 εποχή, οι Μεταμοσχεύσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», συνεχίζουν το έργο τους στον αγώνα για ζωή", σημειώνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου και πρoσθέτει:



"Η υπέρβαση της οικογένειας του 23χρονου Ιάσονα μετουσίωσε τον πρόωρο και τραγικό χαμό του, σε πράξη αγάπης και προσφοράς χαρίζοντας την ελπίδα για μια νέα ζωή σε τόσους συνανθρώπους μας".



H Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Α.Π.Θ., έχει να επιδείξει από την ίδρυσή της πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο στη νεφρική μεταμόσχευση των ενηλίκων (1.695 μεταμοσχεύσεις), ενώ παραμένει το πιο ενεργό κέντρο στη μεταμόσχευση ήπατος (628 μεταμοσχεύσεις), στις παιδιατρικές νεφρικές μεταμοσχεύσεις (190 μεταμοσχεύσεις) και στη μεταμόσχευση παγκρέατος, στον ελληνικό χώρο.

Πηγή: thestival.gr