Κοινωνία

Μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας στον αττικό ουρανό

Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στον ουρανό της Αθήνας.

Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα περί τις 13:15 διελεύσεις στην Αττική.

Όπως ανακοινώθηκε, οι πτήσεις γίνονται στο πλαίσιο των δοκιμαστικών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Την 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μόνο στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, ενώ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την απελευθέρωση της χώρας, θα παραστούν οι Πρόεδροι της Γαλλίας και της Κύπρου και ο Πρίγκιπας Κάρολος.