Κορονοϊός: Έκρηξη κρουσμάτων στην Γερμανία

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 17.504 στα 2.612.268, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων αυξήθηκε κατά 227 στους 74.132, ενώ ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 ανθρώπους σε διάστημα επτά ημερών αυξήθηκε σε 90, συγκριτικά με 86 μία ημέρα νωρίτερα.

Εν τω μεταξύ, σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, η χορήγηση του οποίου έχει προσωρινά ανασταλεί, το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε χθες ότι η απόφαση απόφαση που θα λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα είναι δεσμευτική για την γερμανική κυβέρνηση.

«Σαφώς εξαρτάται από την απόφαση του ΕΜΑ. Σαφώς, η απόφαση του ΕΜΑ είναι δεσμευτική. Σαφώς, θα ακολουθήσουμε την απόφαση του ΕΜΑ, διότι θα αποφασίσει και κατά πόσο τα νέα στοιχεία που υπάρχουν από την Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες -να υπενθυμίσω ότι εν τω μεταξύ υπάρχει και όγδοο περιστατικό θρόμβωσης στον εγκέφαλο- θα επηρεάσουν την αδειοδότηση του εμβολίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χάνο Κάουτς. «Υπό αυτή την έννοια θα το περιμένουμε και θα αποφασίσουμε περαιτέρω», προσέθεσε και επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών και του Ινστιτούτου "Πάουλ Έρλιχ".