Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Βανδαλισμός στην τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων (εικόνες)

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Αστυνομία. Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσή του βανδαλίστηκε το έργο.

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων επί της οδού Μιχαήλ Καλού, στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε, η τοιχογραφία που «αφηγείται» στιγμές από την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, μουντζουρώθηκε στην ταμπέλα που συνοδεύει το έργο. Ήδη ενημερώθηκε η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

Η τοιχογραφία κοσμεί τοίχο στην ανατολική περίφραξη του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, σημείο όπου βρισκόταν η συνοικία Ρεζί Βαρδάρ.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της «Ομάδας Γειτονιάς του Βαρδάρη» μέσω του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της τοιχογραφίας ανέλαβε η ομάδα UrbanAct και υλοποιήθηκε από τον καλλιτέχνη του δρόμου Same84, με την υποστήριξη της Action Hellas.

«Είναι λυπηρό ότι λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσή του, άγνωστοι οι οποίοι όπως φαίνεται ενοχλούνται με την διάθεση της πόλης να θυμάται, ακόμα και τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της, βανδάλισαν ένα έργο που έλαβε κολακευτικά σχόλια τόσο για την αισθητική του όσο και για το ισχυρό μήνυμα που μεταδίδει αναφορικά με την ανάγκη διατήρησης της μνήμης και της διαρκούς υπενθύμισης των γεγονότων του Ολοκαυτώματος», τονίζεται στην ανακοίνωση της η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

«Ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός παραμένουν ένα σοβαρό πρόβλημα και μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία μας. Είναι προφανές ότι οφείλουμε να παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση για να καταπολεμήσουμε μέσα από την ιστορική πραγματικότητα και την γνώση κάθε απόπειρα αναβίωση των ιδεολογιών που βύθισαν την ανθρωπότητα στο Ναδίρ», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό της τοιχογραφίας για τα βασανιστήρια των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σημείο όπου βρισκόταν η συνοικία Ρεζί Βαρδάρ. Αυτές οι πράξεις συνιστούν πράξεις βαρβαρότητας που δεν συνάδουν με τις Ελληνικές αξίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Φωτογραφίες: thesstoday.gr