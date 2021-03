Life

Μισέλ Ομπάμα: Πώς πέρασε την καραντίνα με την οικογένειά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψε γιατί ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους αγαπημένους της ανθρώπους

Η Μισέλ Ομπάμα ανέφερε πώς πέρασε την περίοδο της πανδημίας μέσα στο σπίτι με την οικογένειά της και αποκάλυψε γιατί ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους αγαπημένους της ανθρώπους, ενώ ήταν προσκεκλημένη στο σόου «Jimmy Kimmel Live».

Η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι πέρασε μαζί με την οικογένειά της, τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα και τις κόρες της, Σάσα και Μάλια Ομπάμα όλη την περίοδο της πανδημίας της COVID-19.

«Είμαστε καλά. Ξέρετε, είμαστε της νοοτροπίας αυτή τη στιγμή ότι εάν έχουμε την υγεία μας, πάμε καλά, οπότε είμαστε ευλογημένοι» είπε.

Η πρώην κυρία των ΗΠΑ περιέγραψε πως η οικογένεια απολάμβανε το χρόνο που πέρασε μαζί τον περίπου ένα μήνα αποκλεισμού.

«Μετά τα παιδιά ξέρεις, ήταν λίγο πιο κακόκεφα. Λιγότερο επικοινωνιακά, είχαμε εξαντλήσει τις αστείες ιστορίες που λέγαμε» είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Ο Τζίμι Κίμελ έκανε αναφορά στο νέο podcast του Μπαράκ Ομπάμα με τον Μπρους Σπρίνγκστιν με τίτλο «Renegades» και τόνισε ότι ήταν η ιδέα της Μισέλ Ομπάμα για να περνά ο σύζυγός της περισσότερο χρόνο με τον μουσικό.

«Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους -όχι μόνο λόγω της μουσικής του- αλλά είναι ένας από τους λίγους άντρες που γνωρίζω που έχει κάνει πραγματικά το έργο της αυτοανάλυσης και είναι πρόθυμος να μοιραστεί» δήλωσε η Μισέλ Ομπάμα.

Η Μισέλ Ομπάμα, προωθώντας τη νέα σειρά της στο Netflix Waffles + Mochi, προσπάθησε να πείσει την 6χρονη κόρη του Τζίμι Κίμελ, Τζέιν να φάει ένα λαχανικό. Η σειρά ενθαρρύνει τα παιδιά να τρώνε υγιεινά.