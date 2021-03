Κοινωνία

Φωτιά σε θαλαμηγό

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής γλίτωσε από τα χειρότερα.

(φωτογραφία αρχείου)

Μικρής έκτασης πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε σε ανελκυσμένο θαλαμηγό σκάφος σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Πέραμα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Η φωτιά σβήστηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφθασε στο σημείο με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός η ρύπανση.