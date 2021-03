Πολιτική

Γεννηματά από “Σωτηρία”: Η Κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, έκανε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας.

«Η Κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας», δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, μετά την επίσκεψή που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Η κ. Γεννηματά, σημείωσε ότι με το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown, τα οριζόντια μέτρα και τους αυτοσχεδιασμούς, η κατάσταση είναι τραγική.

«Δεν υπήρξε προετοιμασία, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Τώρα, την ώρα της μάχης, πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά και ουσιαστικά σε αυτήν όλοι. Όλα τα ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιαίτερα τα μεγάλα, τα στρατιωτικά, όλοι οι ιδιώτες γιατροί με τις κρίσιμες ειδικότητες, όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός».

«Είναι ώρα η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και να αφήσει την τεχνητή όξυνση με την αξιωματική αντιπολίτευση, που διχάζει και αποπροσανατολίζει. Τώρα πριν να είναι αργά», τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Χθες το βράδυ η Φώφη Γεννηματά συνομίλησε για αρκετή ώρα διαδικτυακά με γιατρούς και νοσηλευτές από νοσοκομεία της Αττικής για τα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία και διασωλήνωση σε ΜΕΘ.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση, η κ. Γεννηματά δήλωσε υπερήφανη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, της δημοκρατικής παράταξης, όπως και για το δυναμικό του, που δίνει τη μάχη στη πρώτη γραμμή όλης αυτής της προσπάθειας, «χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτουμε όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα», όπως είπε.

Ανέφερε ακόμη, ότι όσα της μετέφεραν γιατροί και νοσηλευτές «ξεπερνούν όσα γνωρίζαμε για τα προβλήματα του ΕΣΥ και σίγουρα ξεπερνούν κατά πολύ όσα συζητιούνται στον δημόσιο διάλογο» και υπογράμμισε: «Ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση είναι να επισημαίνουμε τα προβλήματα, να αναδεικνύουμε τα λάθη και κυρίως να προλαβαίνουμε για να μη γίνει η Αττική Μπέργκαμο. Γιατί είναι αδιανόητο, είτε λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης, είτε λόγω ιδεοληψίας και επιλογής, στη σκιά της πανδημίας, πέρα από τις απώλειες των ανθρώπινων ζωών που είναι το πρώτο και κύριο μας θέμα, βλέπουμε να δίνεται από τη κυβέρνηση η χαριστική βολή στο ΕΣΥ».

Έστρεψε τα βέλη της κατά της κυβέρνησης την οποία κατέκρινε επειδή, όπως σημείωσε, «στέλνει όλα τα σημαντικά περιστατικά που κόβονται από το δημόσιο σύστημα, όσους τουλάχιστον μπορούν να πληρώσουν, τους διοχετεύουν από το δημόσιο σύστημα στις ιδιωτικές κλινικές. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι αδιανόητο, είναι ανέντιμο και είναι ανήθικο να συμβαίνει κατ' επιλογή. Και θα το πω όπως ακριβώς ειπώθηκε, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες ως συνέπεια αυτών των επιλογών».

«Ήξεραν ότι με τα μέτρα που παίρνουν δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και η διασπορά θα είναι τεράστια. Ήξεραν ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και λανθασμένα και δεν ήταν στοχευμένα και δεν επιτηρήθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν πουθενά, σε κανένα επίπεδο, παρά μόνο επικοινωνιακά», συνέχισε η Φώφη Γεννηματά, ενώ κατέκρινε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «κάθε φορά που ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο έρχεται ο κ. Τσίπρας να του πετάξει σωσίβιο σωτηρίας. Και έχουν δημιουργήσει αυτή την τεχνητή όξυνση την πιο ακατάλληλη στιγμή, για διχασμό και πόλωση για να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οι άνθρωποι του εθνικού συστήματος υγείας».

Επανέλαβε την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών και για την ανάγκη μονιμοποίησης του επικουρικού προσωπικού και τον άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων.

«Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση προχωρά ένα χρόνο τώρα με το βλέποντας και κάνοντας. Σε άλλες περιπτώσεις λόγω ανικανότητάς και σε άλλες περιπτώσεις με επιλογή, ιδεοληπτική εμμονή. Και οι ευθύνες τους είναι τεράστιες.

Έστω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να φωνάξουμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους της Αττικής από αυτό που έρχεται», κατέληξε.

KKE: Άμεση επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «Το επείγον, αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές κι αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την άμεση επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να νοικιάζει με το αζημίωτο από τις ιδιωτικές κλινικές υποδομές και να τους δίνει και γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία, να προχωρήσει στην επίταξή τους για να βρεθούν απλές κλίνες, κλίνες ΜΕΘ και το αναγκαίο προσωπικό. Όσο για τα τελεσίγραφα του υπουργού Υγείας, αυτά δεν μπορούν να κρύψουν τις ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων, την ίδια ώρα που οι ιδιωτικοί όμιλοι υγείας κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού».