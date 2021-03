Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΜΟ: Τέλος στα ελληνικά ονόματα για τους κυκλώνες του Ατλαντικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί πήρε αυτή την απόφαση ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

Καθώς αυξάνονται οι τροπικοί κυκλώνες, που εμφανίζονται ολοένα συχνότερα και πιο πρόωρα μέσα στο έτος πάνω από τα θερμότερα νερά των θαλασσών και ιδίως του Ατλαντικού, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) αποφάσισε να σταματήσει φέτος τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για την ονοματοδοσία αυτών των κυκλώνων.

Η αρμόδια επιτροπή του ΠΜΟ έκρινε ότι η περυσινή χρήση ονομάτων από τα ελληνικά γράμματα προκάλεσε σύγχυση και εστίασε την προσοχή περισσότερο στην «εξωτικότητα» των ελληνικών γραμμάτων παρά στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι κυκλώνες. Επιπλέον, θεώρησε ότι το 2020 το «βάφτισμα» κυκλώνων με τα ονόματα «Ζήτα», «Ήτα» και «Θήτα», που ακούγονται παρόμοια (τουλάχιστον στα αυτιά των αγγλόφωνων…), προκάλεσε προβλήματα,ιδίως όταν συνέπεσαν να συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο καταιγίδες με τέτοια ονόματα από ελληνικά γράμματα.

Το ελληνικό αλφάβητο έχει χρησιμοποιηθεί μόνο δύο φορές το 2005 και εννέα φορές το 2020 για την ονοματοδοσία τροπικών κυκλώνων του Ατλαντικού. Ειδικά πέρυσι κρίθηκε αναγκαία η χρήση του, επειδή υπήρχαν πολλοί κυκλώνες και είχαν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα λατινικά ονόματα.

Μετά τη νέα απόφαση του ΠΜΟ, φέτος ακόμη κι αν υπάρξουν περισσότεροι Ατλαντικοί κυκλώνες και καταιγίδες από τους 21 για τους οποίους έχουν προβλεφθεί αγγλικά ονόματα, οι μετεωρολόγοι δεν θα καταφύγουν ξανά στο ελληνικό αλφάβητο, αλλά θα χρησιμοποιήσουν άλλα ονόματα.