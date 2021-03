Κοινωνία

Εξαφανίστηκε ο αδελφός του Δημήτρη Άνθη

Αγωνία για τον αδελφό του Δημήτρη Άνθη. Πού εθεάθη τελευταία φορά.

Δέκα μέρες έχει να δώσει σημάδια ζωής ο αδελφός του Δημήτρη Άνθη, Στάθης.

Τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Στάθης Άνθης ήταν τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, στο Burgh Island Hotel στο Bigbury-on-Sea.

Αγγλικό μέσο τον περιγράφει ως λευκό άνδρα, λεπτό με κοντά σκούρα μαλλιά και γένια.

Η Αστυνομία της Ντέβον και Κορνουάλης πιστεύουν ότι ο 33χρονος, ο οποίος ονομάζεται Stan, μπορεί να έχει ταξιδέψει στο Πλύμουθ.