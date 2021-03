Οικονομία

Σακελλαροπούλου – Πιτσιλής: Στο επίκεντρο η ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε τον Δοικητή της ΑΑΔΕ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας, με στόχο αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.