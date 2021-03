Κοινωνία

ΜΚΟ έστησε... κορονοπάρτι

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε... international γλέντι Συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα.

Σε «κορονοπάρτι» που οργάνωνε Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Λέσβο επενέβη χθες το βράδυ στη Μυτιλήνη η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν, δύο αλλοδαπές (μια Αγγλίδα και μια Ιρλανδή), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία, οι αλλοδαπές διοργάνωσαν συνάθροιση σε υπαίθριο χώρο σπιτιού στην οποία συμμετείχαν 13 ακόμη άτομα διαφόρων εθνικοτήτων.

Σε βάρος των συλληφθέντων διοργανωτών της συνάθροισης εκτός των ποινικών διώξεων, βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στην κάθε μια ενώ στους συμμετέχοντες, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στον καθένα, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.