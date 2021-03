Πολιτική

Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία και την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα.

Με ρηματική διακοίνωση απάντησε η ελληνική πλευρά στην notam της Άγκυρας για τον Euroasia Interconnector, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Σχετικά με τον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε πως «ο διάλογος συμπεριέλαβε τόσο διμερή θέματα, τα οποία μπορεί να είναι η οικονομική συνεργασία, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας. Κάθε πλευρά έχει τις απόψεις της, είναι ανταλλαγή απόψεων, όχι διαπραγμάτευση. Οι θέσεις μας είναι γνωστές».



Για την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι «στην παρούσα συγκυρία έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για να προγραμματίσουμε αυτή τη συνάντηση. Ευελπιστούμε ότι αυτό το κλίμα θα διαρκέσει».



Αναφερόμενος στην έκθεση Μπορέλ ο κ, Παπαϊωάννου είπε πως «αναμένουμε την έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου και της Κομισιόν για την Τουρκία, η οποία λογικά θα σταλεί στα κράτη-μέλη εντός των επόμενων ημερών. Η θέση μας είναι η διττή προσέγγιση: από τη μία είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να εξετάσουμε τα σημεία μιας θετικής ατζέντας με την Τουρκία, αλλά υπό έναν αυστηρό όρο: η Τουρκία να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Από την άλλη, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα η προοπτική λήψης μέτρων, εφόσον η Τουρκία προβεί σε παραβατική συμπεριφορά. Το καρότο και το μαστίγιο να είναι πάντα στο τραπέζι».