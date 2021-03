Πολιτική

Χαμηλές οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα

Αναλυτικά τα μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συνεχίστηκε ο χαμηλός ρυθμός αφίξεων, όπως και η αποσυμφόρηση των νησιών τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα οι αφίξεις σημείωσαν μείωση κατά 89% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (691 έναντι 6.480), ενώ συνεχίστηκε το θετικό ισοζύγιο αφίξεων-αποχωρήσεων καθώς έφτασαν στη χώρα 399 άτομα και αποχώρησαν 1.137 (με αναγκαστικές απελάσεις, εθελούσιες αναχωρήσεις, μετεγκαταστάσεις προς κράτη μέλη της ΕΕ). Επίσης, η μείωση στους διαμένοντες στα νησιά του Αιγαίου ήταν κατά 64% στα τέλη του περασμένου μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Οι εκκρεμείς αποφάσεις ασύλου πρώτου και δεύτερου βαθμού ανέρχονται σε 74.934 σε σχέση με 138.462 τον Φεβρουάριο 2020 (μείωση κατά 46%). Μείωση ωστόσο σημείωσε και η έκδοση αποφάσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού κατά 41% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020. Από τις αποφάσεις πρώτου βαθμού το 45% ήταν θετικές, το 46% αρνητικές και το 9% τέθηκαν στο αρχείο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ένταξης προσφύγων Helios υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο 924 νέα μισθωτήρια κατοικίας. Οι συνολικοί εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 28.097.

Τέλος, οι νόμιμοι μετανάστες και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στη χώρα με ισχύουσες άδειες διαμονής ανέρχονται σε 754.938 (συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ και ομογενών). Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η σταθερά πτωτική τάση στο συνολικό αριθμό αδειών σε ισχύ, που ανέρχεται στο 7,2% και αποδίδεται από το υπουργείο Μετανάστευσης κυρίως στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει τη διατήρηση των μεταναστευτικών ροών σε χαμηλά επίπεδα ως το κλειδί για «ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις συζητήσεις για το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Αναλυτικά τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο 2021