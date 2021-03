Κοινωνία

Δολοφονία Κουμανταρέα: “Έσπασαν” τα ισόβια για τους κατηγορούμενους

Δεν έγινε δεκτή η πρόταση της Εισαγγελέως. Ποιο ελαφρυντικό τους αναγνωρίστηκε. Τι δηλώνει ο Αλέξης Κούγιας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Έσπασαν τα ισόβια για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, το οποίο νωρίτερα έκρινε ενόχους για ανθρωποκτονία τους δύο κατηγορούμενους όπως και πρωτόδικα.

Αναγνωρίστηκε στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έτσι, τους επιβλήθηκε κάθειρξη 15 ετών για την ανθρωποκτονία και φυλάκιση 18 μηνών για απόπειρα ληστείας.

Ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας σχετιζόταν από δεκαετίας με το θύμα, σκότωσαν τον συγγραφέα όταν εκείνος αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα που του ζήτησαν.

Ανακοίνωση, μετά την απόφαση του Εφετείου εξέδωσε το δικηγορικό γραφείου του Αλέξη Κούγια, καθώς είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βασικού κατηγορούμενου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: "Προ ολίγης ώρας το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, μετά από διαδικασία που διήρκησε από τις 23/09/2020 έως τις 18/3/2021, εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση με κατηγορίες την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και την απόπειρα ληστείας, με θύμα τον αείμνηστο κορυφαίο συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα. Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξιος Κούγιας υπερασπίζετο τον βασικό κατηγορούμενο, ρουμανικής καταγωγής, S.M., ο οποίος, ενώ προανακριτικά είχε ομολογήσει τη διάπραξη και των δύο πράξεων ενώπιον του Ανακριτού, τόσο στο πρώτο Δικαστήριο, όσο και ενώπιον του ΜΟΕ Αθηνών ηρνείτο τη διάπραξη των πράξεων και ισχυρίζετο ότι είναι παντελώς αθώος και ότι ο δράστης των πράξεων είναι άλλο άγνωστο άτομο. Σήμερα, το Δικαστήριο απέρριψε τον βασικό ισχυρισμό ότι είναι αθώος, αλλά παμψηφεί και παρά την αντίθετη πρόταση της κας Εισαγγελέως της έδρας έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών περιστάσεων και τελικώς του επέβαλε αντί της ποινής της ισοβίου καθείρξεως, την ποινή της πρόσκαιρης καθείρξεως 15 ετών. Το δικηγορικό μας γραφείο είναι απόλυτα ικανοποιημένο, διότι το εκδώσαν την απόφαση δικαστήριο σεβάστηκε απολύτως τη νομολογία του Αρείου Πάγου και μάλιστα με ομόφωνη απόφασή του."