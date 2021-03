Κοινωνία

Έκλεβαν στοιχεία πιστωτικών καρτών με την μέθοδο του skimming

Στη "φάκα" σπείρα που υπέκλεπτε στοιχεία τραπεζικών καρτών με παγίδευση ΑΤΜ. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους.

Δύο πολίτες από τη Βουλγαρία, ηλικίας 47 και 39 ετών, οι οποίοι θεωρούνται μέλη οργανωμένης σπείρας που υπέκλεπτε τα στοιχεία καρτών ανάληψης παγιδεύοντας τα ΑΤΜ τραπεζών, με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως card skimming, συνελήφθησαν στη Νέα Χαλκηδόνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και οδηγήθηκαν ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία διευθυντή υποκαταστήματος τράπεζας, ο οποίος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το αυτόματο μηχάνημα και στήθηκε ενέδρα από τους αστυνομικούς.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίσθηκαν μόλις είχαν απομακρυνθεί από το ATM και μετά από έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή τους το καπάκι του μηχανήματος, το οποίο προ ολίγου φέρονται ότι είχαν αφαιρέσει από το ATM και το είχαν αντικαταστήσει με άλλο όμοιο αυτοσχέδιο, χωρίς όμως να είναι εμφανής η παρέμβασή τους.

Στη συνέχεια, μετά από έλεγχο του εν λόγω μηχανήματος από τεχνικό της τράπεζας, βρέθηκαν εγκατεστημένοι δύο αυτοσχέδιοι μηχανισμοί σαρώματος (skimming). Οι μηχανισμοί είχαν εγκατεστημένες κάμερες καταγραφής και αντίστοιχες κάρτες αποθήκευσης δεδομένων (microsd).

Με τον τρόπο αυτόν υπέκλεπταν τα πλήρη στοιχεία της κάρτας ακόμη και τον κωδικό (PIN) που εισάγει ο κάθε χρήστης, έχοντας τη δυνατότητα να προβαίνουν σε κλωνοποίηση των καρτών, να κάνουν ανάληψη μετρητών, να αλλάζουν PIN και να μεταφέρουν σε άλλους λογαριασμούς χρηματικά ποσά, καθώς και να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές.

Μετά την διαπίστωση της υποκλοπής, η τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες, ακύρωσε εκατοντάδες κάρτες πελατών και είναι σε εξέλιξη η έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι δράστες έχουν προλάβει να κλέψουν χρήματα και πόσα.

Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός μηχανισμός ανάγνωσης καρτών, ηλεκτρονικός μηχανισμός ανάγνωσης και σάρωσης καρτών, καθώς και κάρτα διαστάσεων παρόμοιων με αυτών των τραπεζικών καρτών με ηλεκτρονικό αναγνώστη.