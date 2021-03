Κόσμος

Τουρκία: Διεθνής κατακραυγή για το αίτημα απαγόρευσης του HDP

Παρέμβαση και από τις ΗΠΑ. Τηλεδιάσκεψη Ερντογάν - φον ντερ Λάιεν. Αντιδράσεις και στην Ελλάδα.

Η Τουρκία υποστήριξε σήμερα πως οι διεθνείς επικρίσεις για την προσφυγή εισαγγελέα με αίτημα την απαγόρευση του φιλοκουρδικού αντιπολιτευόμενου κόμματος ισοδυναμούν με επέμβαση στην τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε σεβασμό στη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Όλοι πρέπει να περιμένουν την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σ' αυτή τη διαδικασία. Ο σχολιασμός μιας δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη ισοδυναμεί με επέμβαση στη δικαιοσύνη», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας που επιδιώκει την απαγόρευση του φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), υποστηρίζει στο κατηγορητήριο πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στη μαχητική οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την απαγόρευση του αντιπολιτευόμενου κόμματος, που ανακοινώθηκε χθες, αποτελεί την κορύφωση της πολυετούς καταστολής σε βάρος του, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο του κοινοβουλίου. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν επικρίνει την κίνηση αυτή.

Η διπλωματία των ΗΠΑ τόνισε χθες Τετάρτη πως θεωρεί ότι η απαγόρευση του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), το οποίο εκπροσωπεί κυρίως την κουρδική μειονότητα της Τουρκίας, θα «υπονόμευε περαιτέρω» την ήδη εύθραυστη τουρκική δημοκρατία. Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι «παρακολουθεί στενά» τη διαδικασία που κινήθηκε για τη διάλυση του HDP, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στην Τουρκία, κάτι που «θα ανέτρεπε αδικαιολόγητα τη βούληση των τούρκων εκλογέων, θα υπονόμευε περαιτέρω την εύθραυστη δημοκρατία στην Τουρκία και θα στερούσε από εκατομμύρια τούρκους πολίτες τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους». «Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης, συμμορφούμενη προς τις εγγυήσεις του τουρκικού Συντάγματος και προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της Τουρκίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ΥΠΕΞ και υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του, τον Νεντ Πράις.

Τηλεδιάσκεψη Ερντογάν - φον ντερ Λάιεν

Τηλεδιάσκεψη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν θα έχουν αύριο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Σαρλ Μισέλ, που έδωσε στη δημοσιότητα το Συμβούλιο της ΕΕ, η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 2.15 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Αντιδάσεις και στην Ελλάδα

Σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει: «Το αίτημα απαγόρευσης του HDP, το οποίο έχει κατατεθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας μακράς σειράς διώξεων και φυλακίσεων βουλευτών, δημάρχων και στελεχών του. Είναι ενδεικτικό ότι το αίτημα κατατέθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του κοινοβουλίου να στερήσει από έναν ακόμα βουλευτή του HDP, την έδρα του.

Πρόκειται για μια κίνηση που, εάν πραγματοποιηθεί, θα υπονομεύσει περαιτέρω τη δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα στην Τουρκία, και θα παραβιάσει κατάφωρα την βούληση εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι ανέδειξαν το «Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών» στη θέση του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στο HDP, όπως και σε όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις της Τουρκίας που αγωνίζονται για τη Δημοκρατία, τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, και τη διατήρηση ειρηνικών και φιλικών ελληνοτουρκικών σχέσεων»

Απο την πλευρά του το ΚΚΕ , σε ανακοίνωσή του «καταγγέλλει την τουρκική κυβέρνηση του ΑΚΡ για την ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος της Τουρκίας και τη “βιομηχανία” διώξεων, με προσχηματικές και φτιαχτές κατηγορίες, σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής διώξεων ήταν η δικαστική απόφαση, που επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον βουλευτή του κόμματος HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών), Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, με κατασκευασμένες κατηγορίες περί “τρομοκρατίας”. Tο ΚΚΕ απαιτεί να σταματήσει άμεσα η απαράδεκτη πολιτική δίωξη σε βάρος του Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, άλλων βουλευτών του HDP, εκπροσώπων άλλων πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον αγωνιζόμενο λαό της Τουρκίας, που παλεύει για τα κοινωνικά και πολιτικά του δικαιώματα, για την ειρήνη στην περιοχή, κόντρα στα συμφέροντα των αστικών τάξεων και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».