Πολιτισμός

Ντοκιμαντέρ του ΚΚΕ για τα 200 χρόνια από το 1821 (βίντεο)

Η οπτικοακουστική παραγωγή του ΚΚΕ θα ολοκληρωθεί σε έξι επεισόδια.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ξεκινά στο επίσημο κανάλι του Κόμματος στο YouTube (youtube.com/kkemedia) την προβολή οπτικοακουστικής παραγωγής σε 6 επεισόδια.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ώρα 20.00, με το 1ο επεισόδιο: «Η Επανάσταση, ατμομηχανή της Ιστορίας».

Τα επόμενα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη και ώρα 20.00:

Το 2ο επεισόδιο: «Στην αυγή της νέας εποχής» θα προβληθεί την 1/4.

Το 3ο επεισόδιο: «Η πρωτοπορία του αγώνα» στις 8/4.

Το 4ο επεισόδιο «Και ποιοι θέλετε να αρματωθούν, αν όχι εμείς;» στις 15/4.

Το 5ο επεισόδιο: «“Εμφύλιοι” πόλεμοι. Η επανάσταση μέσα στην επανάσταση» στις 22/4.

Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο: «Η επανάσταση διδάσκει» στις 29/4.

Η σειρά των 6 επεισοδίων δίνει στο θεατή την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εξέλιξη των γεγονότων που προηγήθηκαν, που οδήγησαν στην επανάσταση και τελικά στη συγκρότηση του ελληνικού αστικού κράτους.

Μπορεί επίσης να παρακολουθήσει τις ηρωικές μάχες των πρωταγωνιστών, τις “εμφύλιες” συγκρούσεις, αλλά και να δει μέσα σε ποιες τοπικές και διεθνείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αυτές οι ιστορικές στιγμές εκδηλώθηκαν.

Μέσα από τη σειρά επιχειρείται η αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας -σε αντιδιαστολή με το σύνολο των εκδοχών της αστικής ιστοριογραφίας- αλλά και η προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων ιστορικών συμπερασμάτων από την Επανάσταση του 1821.

Παραγωγή: Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.

Την παρουσιάζουν οι ηθοποιοί: Θέμης Πάνου και Αφροδίτη Βραχοπούλου.

Δίνουν συνεντεύξεις: Μέλη και συνεργάτες του Τμήματος Ιστορίας και της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής:Εύα Φάμπα, σολίστ κλασικής κιθάρας.

Σκηνοθεσία: Κώστας Σταματόπουλος.

Διεύθυνση φωτογραφίας – μοντάζ: Σέργιος Κολίσικας.

Δείτε το τρέιλερ: