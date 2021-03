Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Η “Λευκή Βίβλος” για την Αστυνομία και την προστασία του πολίτη

Η πρόταση Χρυσοχοΐδη για ένα νέο συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολιτών και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το νέο οργανόγραμμα και τη νέα εκπαιδευτική πολιτική.

Την πρόταση για ένα νέο συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολιτών και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την «Λευκή Βίβλο», παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόταση που προδιαγράφει την Αστυνομία του 21ου αιώνα και τις βασικές αρχές με τις οποίες αυτή απαντά στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

«Η «Λευκή Βίβλος» είναι το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης, ενώ το υπουργείο ως πρώτο βήμα προωθεί δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις, το νέο οργανόγραμμα και τη νέα εκπαιδευτική πολιτική", τόνισε ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ενώ επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα αλλάξουν τα πάντα, το υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα, ώστε να προσαρμοστούν στις κατευθύνσεις που ορίζει η «Λευκή Βίβλος»».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης απόψεων και μετακίνησης στερεοτύπων, υπογραμμίζοντας: «Είναι περισσότερο από απαραίτητο σε αυτή την εποχή των εκπλήξεων, κινδύνων, επιτευγμάτων, αλλά και κοινωνικής επιτάχυνσης, να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μετακινηθούμε από στερεότυπα για την ασφάλεια και την αστυνόμευση».

Επίσης, ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην μεγάλη σπατάλη χρόνου και την ταλαιπωρία αστυνομικών και πολιτών σε μια σειρά από ζητήματα, τόνισε ότι «πρέπει να μπουν πλέον εφαρμογές που θα λύσουν προβλήματα, τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες ανθρώπους κάθε ημέρα, εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Και θα έλεγα γενικότερα ότι η Αστυνομία με αφορμή το αναπτυξιακό πακέτο, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το νέο ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ουσιαστικά θα επιχειρήσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό».

Η πολιτική ασφάλειας είναι υπόθεση όλων και δεν μπορεί να μένει πίσω από κλειστές πόρτες, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Χωρίς συνεννόηση δεν μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση και χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια, τονίστηκε ενώ όπως αναφέρθηκε, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα κείμενο αναφοράς με τις αρχές των πολιτικών ασφάλειας, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης που έχουν τη δική τους Λευκή Βίβλο. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί σημειώνεται ότι το αργότερο σε δύο μήνες γίνονται σχέδιο νόμου το νέο οργανόγραμμα και η νέα εκπαιδευτική πολιτική τα οποία προκύπτουν από τη φιλοσοφία της «Λευκής Βίβλου».

Στην ερώτηση γιατί τώρα η «Λευκή Βίβλος», το υπουργείο απαντά, μεταξύ άλλων, πως η πανδημία μετά την κρίση στον Έβρο έδειξε πως η ασφάλεια είναι καθημερινή άσκηση διαχείρισης κρίσεων, ότι χρειάζονται νέους θεσμούς και πολιτικές η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η προσπάθεια μείωσης της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Αναφερόμενο στους νέους σημειώνει ότι οι τρόποι που αντιμετωπίζεται η αστυνομία από μέρος των νέων και οι νέοι από μέρος της αστυνομίας απομακρύνει το μέλλον. Παράλληλα τονίζει πως η βία των ανηλίκων αυξάνεται σημαντικά και οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομικές.

Σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο» η Αστυνομία αλλάζει το πλαίσιο δράσης της ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνία έναντι της ανακοίνωσης, στη συνεννόηση έναντι της επιβολής, στη συνεργασία έναντι της σύγκρουσης.

Περιορίζει την κατασταλτική λειτουργία των Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ και δίνει έμφαση στην ήπια αστυνόμευση. Προτεραιότητες της ΕΛΑΣ αποτελούν η προστασία της καθημερινής ζωής, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της οικογένειας και κυρίως των πιο ευάλωτων ομάδων.

Η Αστυνομία του 21ου αιώνα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

«Πράσινη», με ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης.

«Έξυπνη» με χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομικών συστημάτων.

«Ψηφιακή» με περιορισμό των εγγράφων και αξιοποίηση συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης.

«Εξωστρεφής» με επικοινωνία και ενημέρωση του πολίτη και αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αλληλέγγυα και εθελοντική» με συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

«Αποτελεσματική», με ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και αξιοποίησης εθελοντικών μονάδων αστυνόμευσης και άμεσης αντιμετώπισης του εγκλήματος και της βίας.

«Του ανθρώπινου δυναμικού» με αξιοποίηση και διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

