Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το ΔΝΤ

Η χώρα μας έχει εξοφλήσει πλέον το μεγαλύτερο τμήμα των δανείων που είχε λάβει από το ΔΝΤ, με σημαντικό όφελος για την ελληνική οικονομία.

Ολοκληρώθηκε σήμερα, μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, η διαδικασία της νέας πρόωρης αποπληρωμής τμήματος των υφιστάμενων δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν επίσημου αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, στις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το ΥΠΟΙΚ, «επισημαίνεται ότι το μέρος του δανείου που αποπληρώθηκε είναι ύψους 3,3 δισ. ευρώ και αφορά τα ποσά των χρεολυσίων που θα αποπληρώνονταν από αύριο, 19 Μαρτίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικότερα, περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα αποπληρώνονταν εντός του τρέχοντος έτους και τα υπόλοιπα το 2022.

Η σημερινή πρόωρη αποπληρωμή, με την οποία επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η δεύτερη που λαμβάνει χώρα από την παρούσα Κυβέρνηση, προεξοφλώντας έτσι 6 δισ. ευρώ από τα συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ του δανεισμού από το ΔΝΤ μέχρι το καλοκαίρι του 2019, ήτοι περίπου το 75% αυτού.

Με τη νέα αυτή προεξόφληση ενισχύεται περαιτέρω η αξιοπιστία της χώρας έναντι εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών, μειώνεται ο επιτοκιακός και συναλλαγματικός κίνδυνος, περιορίζεται ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης για τα επόμενα δύο έτη, ενώ βελτιώνονται οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, όπως ο δείκτης ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Λόγω των παραπάνω παραγόντων, η νέα αυτή πρόωρη αποπληρωμή έχει ήδη εκληφθεί ως ένα πολύ θετικό γεγονός αναφορικά με το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Γεγονός που αποτυπώθηκε στη σημαντική ζήτηση, το χαμηλό κόστος δανεισμού και την εξαιρετική ποιότητα της χθεσινής έκδοσης του 30ετούς ομολόγου και επιτρέπει στo Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει να αντλεί πόρους από τις αγορές, με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με την πολύτιμη συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία, εργάζεται, με ακρίβεια, σταθερότητα και συνέπεια, για την υλοποίηση μίας ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, η οποία, αφενός, θα διασφαλίσει ότι η κοινωνία και η οικονομία θα βγουν όρθιες από τη δοκιμασία του κορονοϊού και, αφετέρου, θα ενισχύσει περαιτέρω το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας».