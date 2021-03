Οικονομία

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. προσφέρει στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται από τις πρόσφατες δονήσεις

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανταποκρίνεται άμεσα, για άλλη μια φορά, στις μεγάλες έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος έπληξε στις 3 Μαρτίου τη Θεσσαλία, προσφέροντας βασικά προϊόντα διατροφής στους κατοίκους της Ελασσόνας.

Η εκστρατεία άμεσης δράσης της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. έγινε σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και η ΓΙΩΤΗΣ προσέφερε 300 κιλά Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις και 13.500 μερίδες Πουρέ, Κρέμας Άνθος Αραβοσίτου και Ροφήματος Caotonic.

Ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δήλωσε «Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ θεωρεί χρέος της απέναντι στην ελληνική κοινωνία να δίνει με ευαισθησία το παρών, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της – και κυρίως των έκτακτων όπως αυτή. Είμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας στην Ελασσόνα και ευχόμαστε να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».

Η πρωτοβουλία της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας».