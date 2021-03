Κοινωνία

Ασύρματες διαβάσεις πεζών στην Περιφέρεια Αττικής (εικόνες)

Πιλοτικό πρόγραμα 50 ανέπαφων "anticovid" διαβάσεων. Τι δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρουσίασε σήμερα δυο σημαντικές καινοτομίες για την οδική ασφάλεια και αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος 50 ανέπαφων "anticovid" διαβάσεων πεζών και την ενεργοποίηση 3 οχημάτων τύπου βαν για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας στην Λεωφόρο Κηφισού.

Ο Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Θ. Κατσιγιάννη, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Π. Καρυώτης και το Σύμβουλο του σε θέματα Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτη επισκέφθηκαν την πρώτη διάβαση που έχει ενεργοποιηθεί και βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μουσικής.

Πρόκειται για ένα σύστημα με τρεις συσκευές πεζών οι οποίες ενεργοποιούνται χωρίς επαφή. Είναι η πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο που τοποθετούνται τέτοιες συσκευές και έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τρία πλήρως εξοπλισμένα κλειστά οχήματα οδικής ασφάλειας τύπου βαν της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία από την επόμενη εβδομάδα θα περιπολούν στη Λεωφόρο Κηφισού. Τα οχήματα θα συνδράμουν σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ή ακινητοποίησης οχημάτων. Τα ειδικά βαν είναι στελεχωμένα με καταρτισμένο προσωπικό και είναι εξοπλισμένα με πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, τεχνικά συστήματα φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης, ασύρματη επικοινωνία, GPS καθώς και πλήρη σειρά εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης και απορρόφησης λιπαντικών από το οδόστρωμα. Τα οχήματα θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας το οποίο θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Με τις παρεμβάσεις μας σηματοδοτούμε μια νέα εποχή στη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Αναπτύσσουμε πρώτοι στη χώρα καινοτόμες δράσεις που στόχο έχουν την ασφάλεια των πολιτών. Τα τρία Βαν εξυπηρέτησης των πολιτών στη Λεωφόρο Κηφισού θα μπορούν να παρέμβουν άμεσα όπου κριθεί αναγκαίο. Συγκεκριμένα θα μπορούν να διευκολύνουν οχήματα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης καυσίμου, μπαταρίας, φθοράς ελαστικού κ.λπ., ώστε να μην παρεμποδίζεται επί μακρόν η κυκλοφορία και να μην προκαλούνται συμφορήσεις ή και ατυχήματα. Το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά για το συγκεκριμένο σημείο αρμοδιότητάς μας και θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία που παρουσιάζεται έντονος κυκλοφοριακός φόρτος. Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών ξεκινάει σήμερα και η πιλοτική εφαρμογή των ανέπαφων διαβάσεων εδώ στην Βασιλίσσης Σοφίας. Η ενεργοποίηση της διάβασης πεζών γίνεται ανέπαφα με ένα "έξυπνο" button. Τέτοιου είδους συστήματα θα αναπτυχθούν σε 50 πολυσύχναστα σημεία της Αττικής. Η οδική ασφάλεια για μας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Μιλάμε με έργα και πράξεις εφαρμόζοντας το στρατηγικό μας σχεδιασμό και παρουσιάζοντας στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες της Αττικής τις νέες πρότυπες έξυπνες διαβάσεις πεζών».

Στο σημείο βρέθηκε και η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) "Πάνος Μυλωνάς" Β. Μυλωνά καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θ. Τσιάνος οι οποίοι με αφορμή και την εβδομάδα οδικής ασφάλειας 15-22 Μαρτίου, ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τα στελέχη της Περιφέρειας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει σε θέματα οδικής ασφάλειας.