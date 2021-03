Σκύλοι - ανιχνευτές κορονοϊού με εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας (εικόνες)

Σχεδόν αλάνθαστοι οι σκύλοι ανιχνευτές, ξεπερνούν σε αποτελεσματικότητα και τα rapid test.

Εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας στην ανίχνευση του κορονοϊού στους ανθρώπους έχουν τα σκυλιά που εκπαιδεύονται ειδικά για τον σκοπό αυτό σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως στο βίντεο αυτό που προέρχεται από τη μακρινή Ταϊλάνδη.

Μετά την ειδική εκπαίδευση που κάνει τα σκυλιά με την εκπληκτική τους όσφρηση να εντοπίζουν παθήσεις όπως ο καρκίνος, πλέον εκπαιδεύονται και για τον εντοπισμό του κορονοϊού.

Τα έξι λαμπραντόρ που τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης στην Ταϊλάνδη έχουν φέρει ποσοστά 95% στην επιτυχή ανίχνευση του κορονοϊού, ξεπερνώντας σε ακρίβεια ακόμη και… τα ράπιντ τεστ σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με πανεπιστήμιο στη χώρα της Ινδοκίνας το οποίο έχει αναλάβει την εκπαίδευση των εκπληκτικών τετραπόδων.

Τα λαμπραντόρ συμμετέχουν σε εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Μπανγκόκ με τη χρήση δειγμάτων ανθρώπινου ιδρώτα από ασθενείς με Covid-19 και από υγιή άτομα.

Όπως αναφέρει η επικεφαλής του προγράμματος στο βίντεο που αναδημοσίευσε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, οι σκύλοι «χρειάζονται μόλις ένα με δύο δευτερόλεπτα ανά δείγμα για να ανιχνεύσουν τον ιό. Μόλις εντοπίσουν ασθενή, κάθονται στο έδαφος». Άρα μέσα σε ένα λεπτό μπορούν να έχουν ελέγξει 30 με 60 δείγματα.

Το σημαντικό είναι ότι οι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν τον κορονοϊό ακόμη και στους ασυμπτωματικούς, ξεπερνώντας και κάποια χημικά τεστ σε επιδόσεις αποτελεσματικότητας.

Το επόμενο βήμα είναι η… πρόσληψη των τετράποδων ανιχνευτών σε αεροδρόμια, για τον έλεγχο των ταξιδιωτών.

