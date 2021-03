Αθλητικά

Ζαγοράκης – ΕΠΟ: σημείο τομής οι εκλογές

Το μήνυμα του ευρωβουλευτή της ΝΔ, προς όσους στηρίζουν την υποψηφιότητα του.

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου της ΕΠΟ.

Ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2004 Εθνικής ομάδας χαρακτήρισε «σημείο τομής» τις εκλογές της 27ης Μαρτίου, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για να αλλάξει επί τα βελτίω το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το μήνυμα του Θοδωρή Ζαγοράκη:

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 27ης Μαρτίου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους των ποδοσφαιρικών Ενώσεων σε όλη την Ελλάδα που στο πρόσωπό μου βλέπουν την ευκαιρία για μια νέα αρχή και στηρίζουν την υποψηφιότητά μου.

Η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους με γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για το δύσκολο έργο που προτίθεμαι να αναλάβω. Ελπίζω πως όλοι μαζί, ξεκινώντας από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, θα εργαστούμε σκληρά για να φέρουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο στη θέση που ονειρευόμαστε.

Οι εκλογές θα αποτελέσουν σημείο τομής για το μέλλον του αγαπημένου μας αθλήματος και πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για να αλλάξουμε και να αφήσουμε στην άκρη όλα όσα μας χώριζαν μέχρι χτες.