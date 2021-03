Κόσμος

Reuters: Η ΕΕ “παγώνει” κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Γιατί άλλαξε στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι επικαλείται το Reuters.





Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παγώσει τον σχεδιασμό της για κυρώσεις σε βάρος και άλλων ανώτατων στελεχών της Τουρκικής Κρατικής Εταιρίας Πετρελαίου (TPAO), είπαν τέσσερις διπλωμάτες, σαφής ένδειξη ότι η πρόσφατη διπλωματική προσπάθεια της Άγκυρας αποδίδει καρπούς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε σχετικό του τηλεγράφημα, επικαλούμενο αποκλειστικές πληροφορίες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρότειναν τον Δεκέμβριο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εξόδου μετά τις «μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεωτρήσεων» για φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως να αναφέρονται συγκεκριμένα άτομα.

Η ΕΕ συμφώνησε, επίσης, να εξετάσει το ενδεχόμενο αυστηρών οικονομικών κυρώσεων στην σύνοδο κορυφής της 25ης- 26ης Μαρτίου, μετά την δύσκολη περυσινή χρονιά, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να εκφράζει δημοσίως την ελπίδα ότι οι Γάλλοι διαδηλωτές θα ρίξουν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, ο πιο εποικοδομητικός τόνος του Ερντογάν, η υποστήριξη μιας πιο συμβιβαστικής προσέγγισης από την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά από 5 χρόνια συνέβαλαν στην αλλαγή του κλίματος.