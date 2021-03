Κοινωνία

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του αθλητικού παράγοντα που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων

Στην δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του 74χρονου.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ., κάνοντας χρήση σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφίες, καθώς και την ασκηθείσα ποινική δίωξη του 74χρονου πρώην παράγοντα συλλόγου κολύμβησης της Δυτικής Αττικής, ο οποίος προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δύο ανηλίκων κοριτσιών.

Ο 74χρονος συνελήφθη στις 10 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, βιασμό και παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι μαχαίρια πολεμικού τύπου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση για κυρία ανάκριση και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εμφανίστηκαν δύο ανήλικες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και κατήγγειλαν τα όσα υπέστησαν από τον κατηγορούμενο, από το 2013 έως και το 2015. Σύμφωνα με την καταγγελία των δύο κοριτσιών, ο παράγοντας τις κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ παρενοχλούσε παράλληλα και άλλες αθλήτριες.

Ο 74χρονος είχε κατορθώσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονέων τους και πολλές φορές έπαιρνε ο ίδιος τις δύο ανήλικες από το σπίτι τους για να τις πάει στο κολυμβητήριο για προπόνηση. Προηγουμένως, όμως, τις οδηγούσε στο σπίτι του, όπου τις κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ τους έδειχνε και ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου. Στη συνέχεια τις πήγαινε στο κολυμβητήριο, ενώ τους έλεγε να μην μιλήσουν σε κανέναν. Οι δύο ανήλικες φοβόντουσαν να αποκαλύψουν τι συνέβαινε τόσα χρόνια, όπως είπαν στην Αστυνομία, μέχρι την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.