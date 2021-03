Πολιτική

ΝΔ: Τσίπρας και αλήθεια δεν συναντιούνται πουθενά

Ποια αναφορά του του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για τον Χριστόδουλο Ξηρό, διαψεύδεται από τη ΝΔ.

Η ΝΔ σε ανακοίνωση της, αναφορικά με τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και σχολιάζοντας τα όσα είπε για τη σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού, υπογραμμίζει ότι «σε κάθε μια πρόταση ο κ. Τσίπρας λέει κι ένα ψέμα. Σήμερα λοιπόν, θέλοντας να ξεχάσουμε τη συμπαράστασή του στα αιτήματα του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δ. Κουφοντίνα, ακούσαμε ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός συνελήφθη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Καμιά σχέση με την αλήθεια. Η σύλληψή του έγινε, στις 3 Ιανουαρίου 2015, επί Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Α. Σαμαρά. Μια από τις πρώτες αποφάσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πάει ο Δ. Κουφοντίνας σε αγροτικές φυλακές. Όταν με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει τα ψέματά του, αντιλαμβάνεται κανείς ότι Τσίπρας και αλήθεια δεν συναντιούνται πουθενά».