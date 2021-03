Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Τι αποφάσισε ο EMA

Το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη χρήση του εμβολίου

Το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τον νέο κορονοϊό είναι «ασφαλές και αποτελεσματικό» και «δεν συνδέεται με πιο αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

«Η Επιτροπή κατέληξε σε ένα σαφές επιστημονικό συμπέρασμα: πρόκειται για ένα εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό», είπε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΜΑ, Έμερ Κουκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφάλειας των φαρμάκων παραμένει πεπεισμένη ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερέχουν των κινδύνων, αφού ερεύνησε τις αναφορές για εμφάνιση θρομβοεμβολών σε εμβολιασθέντες, ένα γεγονός που οδήγησε περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες να αναστείλουν τη χρήση του. Ο ΕΜΑ «συμπέρανε επίσης ότι το εμβόλιο δεν συνδέεται με συνολικά αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολών ή εμφάνισης θρόμβων», πρόσθεσε η Κουκ.

Η Κουκ εξήγησε παράλληλα ότι ο ΕΜΑ δεν μπόρεσε να αποκλείσει οριστικά κάποια σχέση του εμβολίου με θρομβοεμβολικά επεισόδια, κατά την έρευνα που πραγματοποίησε σε 30 περιπτώσεις εμφάνισης αυτής της σπάνιας αιματολογικής πάθησης. Θα επικαιροποιήσει ωστόσο τις οδηγίες του, ώστε να περιληφθεί και μια εξήγηση για τους πιθανούς κινδύνους για τους γιατρούς και το κοινό, πρόσθεσε.

Η Κουκ είπε μάλιστα ότι «αν επρόκειτο για την ίδια, θα εμβολιαζόταν αύριο» με το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία δεχόταν αυξημένες πιέσεις να εξαλείψει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για την ασφάλεια του εμβολίου, μετά το μικρό αριθμό αναφορών, τις τελευταίες εβδομάδες, για αιμορραγίες, θρόμβους και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων σε ανθρώπους που είχαν κάνει το εμβόλιο.

Η ανάλυση του ΕΜΑ αφορούσε 5 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 30 περιπτώσεων που εμφάνισαν σπάνιες αιματολογικές διαταραχές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που καλύπτει 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Η κύρια ανησυχία του ΕΜΑ είχε να κάνει με περιπτώσεις θρόμβων στον εγκέφαλο, μια σπάνια διαταραχή που είναι δύσκολο να θεραπευτεί και αποκαλείται εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση (CVT) ή μια υπομορφή της, γνωστή ως θρόμβωση φλεβικού κόλπου (CVST).