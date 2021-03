Πολιτισμός

ΗΠΑ: Κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι δημιουργίες ελληνοαμερικανών δημιουργών.

Σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία επιδιώκει να παρασύρει τους θεατές αυτή τη φορά το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης που γιορτάζει τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Επτά ταινίες και ένα πρωτότυπο επεισόδιο Netflix, όλα εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία, από τους Περσικούς πολέμους έως σήμερα, θα προβληθούν παγκοσμίως διαδικτυακά από τις 19 έως τις 28 Μαρτίου. Κάθε παρουσίαση θα συνοδεύεται από συνομιλίες με κινηματογραφιστές που θα παρέχουν ιστορικό πλαίσιο και πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της ταινίας.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι δημιουργίες ελληνοαμερικανών δημιουργών, από τον Ελία Καζάν (America America) μέχρι τον Κυριάκο και τον Βλάση Παρλαπανίδη ((Blood of Zeus creators). Πρόκειται είτε για χολιγουντιανές παραγωγές, είτε για ανεξάρτητες παραγωγές.

Αναλυτικά οι ταινίες:

America America, Ελία Καζάν

Κάτω από την Ελιά, Σταυρούλα Τόσκα

Το Αίμα του Δία, Βλάσης και Κυριάκος Παρλαπανίδης

Βράχοι της Ελευθερίας, Βαν Λινγκ

Ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι, Γιάννης Σμαραγδής

Ο δρόμος για τη Σπάρτη, Ρόντι Γκίμπσον και Μπάρνι Σπέντερ

Αναζητώντας τον Ανδρέα: Πολιτική ηγεσία σε περίοδο κρίσης, Χάρης Μυλωνάς και Τεό Προδρομίδης

300, Ζακ Σνάιντερ

Μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.hellenicfilmusa.org