Οικονομία

Μητσοτάκης: Οι διεθνείς επενδυτές και δανειστές πιστεύουν στην μακροπρόθεσμη προοπτική της Ελλάδας

Διαδικτυακή τελετή υπογραφής δύο συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Την υπογραφή δύο συμβάσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν "πράσινες" πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με κεφάλαια ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρακολούθησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer.

Οι δύο συμβάσεις υπογράφηκαν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, από τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ αρμόδιο για την Ελλάδα Christian Kettel Thomsen και τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημήτρη Σταμάτη.

«Η σημερινή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα αλλά είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το 2020 ήταν μια εξαιρετικά καλή χρονιά όσον αφορά τη σχέση μας. Πιστεύω θέτουμε τις βάσεις ώστε το 2021 να είναι μια ακόμα καλύτερη χρονιά με την υπογραφή δύο πολύ σημαντικών συμφωνιών που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη σύμπλευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τις κεντρικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς αρχίζουμε να εστιάζουμε στην εποχή μετά την πανδημία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

«Καθώς είναι ορατό το τέλος της πανδημίας, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός των εμβολιασμών, θεωρώ ότι τώρα είναι πολύ σημαντικό να εντείνουμε την προσπάθειά μας για τον σχεδιασμό του μέλλοντος στον κόσμο μετά την πανδημία. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη υποβάλει το σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει λάβει πολύ θετικές αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολυάριθμες ευκαιρίες, πέρα και πάνω από τις δύο συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα, για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας, για την εμβάθυνσή της και ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επιτυχία της Ελλάδας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος δε στην επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, με 30ετές ομόλογο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι διεθνείς επενδυτές και πιστωτές πιστεύουν στην μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας».

«Ο όμιλος της ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί για την επιτάχυνση δράσεων για το κλίμα και για βιώσιμες επενδύσεις στον αστικό ιστό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε σήμερα θα στηρίξει νέες επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε έργα μεγάλης επίδρασης, υπό το πρωτοποριακό πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” για την ενεργειακή αποδοτικότητα και το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικό ιστό», δήλωσε ο κ. Hoyer.

«Οι νέες συμφωνίες αποτελούν την μεγαλύτερη στήριξη από πλευράς ΕΤΕπ για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και επενδύσεις σε αστική ανάπτυξη στα 58 χρόνια συνεργασίας με την Ελλάδα. Αυτό συνιστά αντανάκλαση του οράματος των ελλήνων εταίρων μας για κλιμάκωση των κατά προτεραιότητα επενδύσεων», προσέθεσε.

Στήριξη της ΕΤΕπ για ένα πιο πράσινο μέλλον

Η πρώτη σύμβαση αφορά την παροχή 375 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». Το πρόγραμμα επιβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα ώστε να καταστούν αποδοτικότερα.

Στόχος του «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι να εξοικονομηθούν 230.000 MWh την επόμενη πενταετία, γεγονός που θα μειώσει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μέσω της αναβάθμισης 600.000 κτισμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, έως το τέλος της δεκαετίας.

Η δεύτερη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφορά την παροχή 500 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις ανάγκες του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο επιβλέπεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως στόχο την κατασκευή σημαντικών έργων σε Δήμους και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των αιτιών και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το «Αντώνης Τρίτσης» εστιάζει σε «πράσινα» έργα υποδομής με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τομείς όπως το περιβάλλον και η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Εστιάζουν σε αναβάθμιση των υποδομών, από την ύδρευση και αποχέτευση μέχρι την οδοποιία και οδική ασφάλεια, καθώς και την αστική αναζωογόνηση.

Η υπογραφή των δύο συμβολαίων αποτελεί καρπό και συνέχεια της ιδιαίτερα παραγωγικής συνεργασίας που είχε η Ελλάδα με την ΕΤΕπ το 2020. Κατά το προηγούμενο έτος εγκρίθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ της χώρας μας. Το ίδιο έτος υπογράφηκαν συμβάσεις που αγγίζουν τα 2,4 δισεκ. ευρώ, γεγονός που κατέταξε την Ελλάδα στη δεύτερη θέση, πίσω από την Κύπρο, ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ αναλογικά με τον πληθυσμό.

Πρόκειται για ποσά-ρεκόρ στην ιστορία της συνεργασίας της Ελλάδας με την ΕΤΕπ, η οποία άρχισε το 1964.

Η στήριξη των προγραμμάτων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «Αντώνης Τρίτσης» εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για στροφή στη χρηματοδότηση έργων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, επιδίωξη που στηρίζει εμπράκτως η Ελλάδα.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Αγαπητέ Werner είναι μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω. Μακάρι να μπορούσατε να είχατε έρθει στην Ελλάδα για την υπογραφή αυτών των δύο πολύ σημαντικών συμβάσεων. Αλλά δυστυχώς στην εποχή της πανδημίας είμαστε υποχρεωμένοι να να κινούμαστε διαφορετικά.

Αγαπητοί Υπουργοί, η σημερινή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα αλλά είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το 2020 ήταν μια εξαιρετικά καλή χρονιά όσον αφορά τη σχέση μας. Πιστεύω θέτουμε τις βάσεις ώστε το 2021 να είναι μια ακόμα καλύτερη χρονιά με την υπογραφή δύο πολύ σημαντικών συμφωνιών που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη σύμπλευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τις κεντρικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς αρχίζουμε να εστιάζουμε στην εποχή μετά την πανδημία.

Όπως γνωρίζετε, αγαπητέ Werner, χθες η Ελλάδα βγήκε στις διεθνείς αγορές και για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια εξέδωσε 30ετές ομόλογο. Η ζήτηση ήταν δεκαπλάσια σε σχέση με το ποσό που ζητούσε η Ελλάδα και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά όσων επενδύουν σε αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος.

Αυτή είναι ένδειξη πως οι διεθνείς επενδυτές και πιστωτές πιστεύουν στην μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας. Και πιστεύω πως τα δύο δανειακά προγράμματα που θα υπογράψουμε σήμερα εστιάζουν ακριβώς στον τομέα της ανάπτυξης, που βρίσκεται και στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, δημόσιων νοσοκομείων, σχολείων, γραφείων, μέσω του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», είτε συνδέεται με τη στήριξη μικρών και μεσαίου μεγέθους επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αειφορίας στους Δήμους μας. Αμφότερα αυτά προγράμματα θα βοηθήσουν την Ελλάδα στη μετάβαση προς ένα μέλλον πιο καθαρό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Θα ήθελα να εστιάσω συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο να στηρίξει τους Δήμους και να ενδυναμώσει την προσπάθεια τους προς ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Το μέλλον αυτό σχετίζεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την προστασία της κοινωνίας από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως θύελλες, πλημμύρες και κύματα καύσωνα. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δίνει στους Δήμους της Ελλάδας τα οικονομικά εργαλεία για την υλοποίηση μιας σειράς επενδύσεων, με έμφαση σε αυτούς τους καίριους τομείς που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσθέτετε τη χρηματοπιστωτική ισχύ σας στα κεφάλαια της ελληνικής κυβέρνησης για να φτάσουμε στο σύνολο των 2,5 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη Δήμων. Θεωρώ αυτό το πρόγραμμα ζωτικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια και είμαι βέβαιος πως οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη συμμερίζονται ακριβώς αυτή την αίσθηση.

Έχουμε λάβει εκατοντάδες προτάσεις από Δήμους. Τους έχουμε δώσει την πρωτοβουλία κινήσεων ώστε να μας πουν ποια είναι τα έργα που οι ίδιοι θεωρούν απόλυτης προτεραιότητας για τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει ένα έντονο το τοπικό στοιχείο, ένα ισχυρό στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής σε αυτές τις προτάσεις.

Κλείνοντας, καθώς είναι ορατό το τέλος της πανδημίας, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός των εμβολιασμών, θεωρώ ότι τώρα είναι πολύ σημαντικό να εντείνουμε την προσπάθειά μας για τον σχεδιασμό του μέλλοντος στον κόσμο μετά την πανδημία. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη υποβάλει το σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει λάβει πολύ θετικές αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολυάριθμες ευκαιρίες, πέρα και πάνω από τις δύο συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα, για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας, για την εμβάθυνσή της και ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επιτυχία της Ελλάδας.

Ξέρω πόσο μεγάλη αξία έχετε εναποθέσει στη σχέση Ελλάδας και ΕΤΕπ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά Werner, εσάς και την ομάδα σας αλλά και την ομάδα σας εδώ στην Αθήνα, που φροντίσατε να έχουν ενταχθεί ήδη στον προγραμματισμό μία σειρά νέων projects που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της ΕΤΕπ. Είμαι σίγουρος πως όταν αφήσουμε πίσω μας την πανδημία για τα καλά θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε στην Ελλάδα και να μας επισκεφτείτε. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε κι άλλες ενδιαφέρουσες συμφωνίες.

Ευχαριστώ και πάλι για όλη την στήριξη. Ο λόγος σε εσάς.