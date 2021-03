Κοινωνία

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Βίντεο - άλλοθι για τον “Ινδιάνο” εμφάνισε ο δικηγόρος του

Ο Ελληνοϊρακινός που προφυλακίστηκε για την επίθεση στον αστυνομικό παρουσίασε βίντεο. Που βρισκόταν λίγο πριν τα επεισόδια ο 30χρονος.

Ο συνήγορος του 30χρονου προσωρινά κρατούμενου για την επίθεση σε βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, Παύλος Σαράκης, εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή βίντεο στο οποίο φέρεται ο 30χρονος να βρίσκεται την επίμαχη ημέρα στην Ελευσίνα .

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

"Σήμερα δημοσιοποιούμε ένα video από το πάρκο στο «Λιμανάκι» της Ελευσίνας, με το οποίο επαληθεύονται πλήρως οι ισχυρισμοί του εντολέα μας, αλλά και των μαρτύρων, ότι την Τρίτη 9 Μαρτίου, κατά τον επίμαχο χρόνο βρισκόταν στην Δ.Αττική και όχι στην Ν. Σμύρνη.

Είναι τραγικό το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ. και η Ελληνική Δικαιοσύνη παρασύρθηκαν από ένα ψυχικά ανισόρροπο πρόσωπο, συνέλαβαν και απέδωσαν βαρύτατο κατηγορητήριο σ' έναν αθώο συμπολίτη μας. Και όχι μόνον αυτό, τον προφυλάκισαν αγνοώντας προκλητικά τα στοιχεία και τις μαρτυρίες της υπεράσπισης .

Είναι υποχρέωση πλέον της ανακρίτριας να διατάξει οίκοθεν την άρση της προσωρινής κράτησης, βάσει του άρθρου 291 § 1 ΚΠΔ. Αν δεν το πράξει, οφείλει η ηγεσία της Δικαιοσύνης να παρέμβει και να την ελέγξει πειθαρχικά και ποινικά για τις πράξεις και παραλείψεις της.

Είναι αδιανόητο και μείζον θέμα, για ένα Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, η προφυλάκιση ενός αθώου συμπολίτη μας - όχι μόνον χωρίς στοιχεία -, αλλά αντίθετα με αποδείξεις που καταρρίπτουν στο σύνολό του, το εις βάρος του κατηγορητήριο".