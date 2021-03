Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καρκινοπαθείς νόσησαν μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Εκτεταμένη διασπορά με δεκάδες κρούσματα τόσο σε ασθενείς όσο και σε προσωπικό.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Συναγερμός έχει σημάνει στο ογκολογικό νοσοκομείο "Μεταξά", όπου 24 εργαζόμενοι και 20 νοσηλευόμενοι νοσούν με κορονοϊό.

Ήδη έκλεισε η αιματολογική κλινική καθώς πλέον θεωρείται ότι υπάρχει διασπορά εντός του νοσοκομείου.

Όσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό έχουν μεταφερθεί στον έκτο όροφο του νοσοκομείου και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ιχνηλάτησης ώστε να εντοπιστεί ο ασθενής "μηδέν" αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έγινεη διασπορά εντός νοσοκομείου.