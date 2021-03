Κοινωνία

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο για το τροχαίο στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε ακόμη ένα βίντεο, λίγο μετά την μοιραία σύγκρουση. Συγκινημένος ο γιος μιας λήπτριας, ευχαρίστησε την οικογένεια του Ιάσονα για την δωρεά οργάνων.