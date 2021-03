Κοινωνία

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η εργαζόμενη που απολύθηκε γιατί αρνήθηκε να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Η μητέρα 4 παιδιών που εργαζόταν σε γηροκομείο, ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρνήτρια του εμβολίου και απλά ζήτησε χρόνο για να αποφασίσει.