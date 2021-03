Πολιτική

Δένδιας: “Μαστίγιο και καρότο” στην Τουρκία - Τι είπε για το casus belli

Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας, με εξέταση αφενός μίας θετικής ατζέντας και αφετέρου της προοπτικής επιβολής κυρώσεων.

Δεν υφίστανται εχέγγυα ότι η Τουρκία θα απόσχει σταθερά από νέες προκλήσεις, όσο δεν αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας και συνεχίζει να υφίσταται η απειλή του casus belli, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε το πρωί με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας διαμήνυσε πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση της ΕΕ, επί τη βάσει και της έκθεσης που θα υποβάλουν ο Υψηλός Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξέταση αφενός μίας θετικής ατζέντας, αλλά και αφετέρου της προοπτικής επιβολής κυρώσεων εφόσον η Τουρκία εξακολουθήσει παράνομη και προκλητική συμπεριφορά έναντι δύο κρατών-μελών.

Επιπλέον της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας έναντι Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε την ευρύτερα αποσταθεροποιητική της ανάμιξη σε Λιβύη, Συρία, Ιράκ και Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Περαιτέρω, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η μερική αποκλιμάκωση από τουρκικής πλευράς επέτρεψε την επανάληψη των διερευνητικών επαφών, με τον 62ο γύρο να διεξάγεται προχθές στην Αθήνα και να ακολουθείται από επανάληψη των πολιτικών διαβουλεύσεων σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, όπως γνωστοποιείται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας προέβη σε μία συνοπτική ενημέρωση των πρέσβεων των κρατών-μελών της ΕΕ επί μείζονων πτυχών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την τρέχουσα περίοδο.

Ειδικότερα, επανέλαβε κατ' αρχάς τη στήριξη από ελληνικής πλευράς, του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και υπενθύμισε πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις από την περιφέρειά της, με ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης να αντιμετωπίζουν δυστυχώς και σοβαρές απειλές ασφαλείας. Υπογράμμισε συναφώς την ανάγκη προσήλωσης στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, που αποτελούν άλλωστε τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, με την αντιμετώπιση των διαφορών μέσω διαλόγου στη βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και με πνεύμα που να συνάδει με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, κ. Δένδιας τόνισε ότι βασικό πυλώνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν οι κοινοί στόχοι και συμφέροντα επί τη βάσει των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. Αναφερόμενος σε ειδικότερα θέματα, σημείωσε καταρχάς το περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τόσο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όσο και σε περιοχές αμέσου ενδιαφέροντος, όπως στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισήμανε σχετικά την στήριξη των ΗΠΑ για έναν νότιο ενεργειακό διάδρομο που θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στην εδραίωση της συνεργασίας, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή, την οποία η Ελλάδα προωθεί συστηματικά, υποστηρίζοντας σταθερά άλλωστε, όπως υπενθύμισε ο υπουργός, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, επί τη βάσει βέβαια της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει η Ε.Ε..

Αναδεικνύοντας περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει προσεχώς την Προεδρία της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEECP) για την περίοδο 2021-2022, ενώ τόνισε τη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας με συμμετοχή της Κύπρου και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της κατανόησης και της ανάπτυξης. Συναφώς ο κ. Δένδιας μνημόνευσε και το Φόρουμ Φιλίας, που συνήλθε για πρώτη φορά στην Αθήνα τον προηγούμενο μήνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι κοινός γνώμονας των συμμετεχόντων είναι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Στην μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση που διοργάνωσε η πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το α’ εξάμηνο του 2021, συμμετείχε και η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, η Σοφία Ζαχαράκη στην παρέμβασή της επισήμανε την σημασία για τον ελληνικό τουρισμό της υιοθέτησης της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογράμμισε το προφίλ της Ελλάδας ως ενός ασφαλούς ταξιδιωτικού προορισμού και για το 2021 και ενημέρωσε τους πρέσβεις για τις πρωτοβουλίες που το υπουργείο προωθεί σε θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και ειδικών μορφών τουρισμού και με την αξιοποίηση του ταμείου ανάκαμψης.