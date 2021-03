Κόσμος

Ο Πούτιν θέλει online διάλογο με τον Μπάιντεν

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ένταση που προκάλεσαν στις σχέσεις Μόσχας – Ουάσιγκτον οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, οποίος είπε ότι η Ρωσία θα πληρώσει τίμημα για την παρέμβασή της στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και χαρακτήρισε «φονιά» τον Ρώσο πρόεδρο, πρότεινε στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, συνομιλίες, αλλά υπό τον όρο ότι θα γίνουν «πράγματι σε ζωντανή μετάδοση».

«Θέλω να προτείνω στον πρόεδρο Μπάιντεν να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, αλλά υπό τον όρο ότι θα το κάνουμε αυτό πράγματι σε ζωντανή μετάδοση, όπως λένε online. Χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις, αλλά σε απευθείας ανοιχτή, ζωντανή συζήτηση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο κανάλι "Ρωσία-1"

Πρότεινε μάλιστα η απευθείας αυτή συνομιλία να γίνει αύριο 19 Μαρτίου ή την Δευτέρα 22 Μαρτίου. «Δεν θα έβαζα το θέμα αυτό στις καλένδες, το Σαββατοκύριακο θέλω να πάω στην Ταϊγκά (σ.σ. το πυκνό δάσος των κωνοφόρων δέντρων), να ξεκουραστώ λιγάκι, κι έτσι θα μπορούσα ή αύριο ή ας πούμε την Δευτέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος και προσέθεσε: «Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε χρονική στιγμή που εξυπηρετεί την αμερικανική πλευρά και αυτή την στιγμή είμαι έτοιμος να δώσω την σχετική εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών

Απαντώντας στο ερώτημα, αν προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Μπάιντεν, ο Ρώσος πρόεδρος είπε: «για να μην πικάρουμε ο ένας τον άλλον ερήμην, πρέπει να συνεχίσουμε τις σχέσεις».

Δεν μετανιώνει ο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δεν μετανιώνει που χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, «φονιά» , τόνισε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Μπάιντεν δήλωσε πως πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι «ένας φονιάς» και προειδοποίησε πως «θα υποστεί τις συνέπειες».

Η Ψάκι τόνισε πως ο Μπάιντεν δεν έχει μετανιώσει καθόλου, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά πόσον ο Αμερικανός πρόεδρος ανησυχεί ότι αυτές του οι δηλώσεις θα κλιμακώσουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας.