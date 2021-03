Οικονομία

Κορονοϊός: ανατροπή με τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις για παραβίαση των μέτρων (βίντεο)

Αυξάνονται οι δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναστέλλεται η πληρωμή υψηλών προστίμων από επιχειρήσεις που παραβίασαν τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας.