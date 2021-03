Life

“Άγριες Μέλισσες”: το ταξίδι ελπίδας, η “καυτή” μαρτυρία και το αμαρτωλό παρελθόν (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν την Δευτέρα με νέα επεισόδια, που θα συναρπάσουν τους τηλεθεατές της σειράς εποχής, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 22 Μαρτίου - Επεισόδιο 112

Ο Κωνσταντής πείθει τη Δρόσω και οι δυο τους ετοιμάζονται ν’ αναχωρήσουν για το Παρίσι, την ώρα που ο έρωτας της Ασημίνας και του Νικηφόρου δείχνει να αναθερμαίνεται. Στο σπίτι των Σεβαστών, επικρατεί αναβρασμός μετά την κλήτευση της Μυρσίνης στο δικαστήριο. Ο Δούκας αποφασίζει να συναντηθούν με τον Βόσκαρη, προκειμένου να έρθουν σε μια συνεννόηση για να μείνει κρυφός ο ρόλος της Μυρσίνης σ’ αυτήν την υπόθεση. Η συνάντηση, όμως, θα πάρει απρόσμενη τροπή. Η Δέσπω βρίσκει τη μοναδική λύση για να παραμείνει ο Ευτύχης δίπλα στον Μιλτιάδη και τη Βιολέτα. Ο Μελέτης αρχίζει μια έρευνα για να συνδέσει τον Δούκα με τον φόνο του Θέμελη, όμως η Δόμνα δηλώνει πως γνωρίζει, ήδη, τον πραγματικό ένοχο και η κατάσταση περιπλέκεται επικίνδυνα για όλους.

Τρίτη 23 Μαρτίου - Επεισόδιο 113

Η Ελένη έχει αμφιβολίες για το αν πρέπει να σύρει τη Μυρσίνη στο δικαστήριο, παρά την προτροπή του Σαράφη και του Λάμπρου. Την ίδια στιγμή, οι αδελφές της βρίσκονται αντιμέτωπες στο Παρίσι. Η Ασημίνα και ο Νικηφόρος αρνούνται πεισματικά να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις της Δρόσως, όμως, εκείνη είναι αποφασισμένη να παίξει το τελευταίο της χαρτί. Ο Βόσκαρης απειλεί ανοιχτά τον Δούκα και τη Μυρσίνη, ζητώντας τους να τον βοηθήσουν. Ο Δούκας πιέζει τον Γραμματικό ν’ αποσύρει την κατάθεση της Μυρσίνης κι εκείνος βρίσκεται σε δίλημμα. Ένα απειλητικό σημείωμα, που βρήκε η Δόμνα εναντίον του Θέμελη, αναστατώνει την Ανέτ και τον Μελέτη που συνεχίζει να ερευνά την εμπλοκή του Δούκα στη δολοφονία του πατέρα του. Η Ανέτ βασανίζεται από ενοχές. Τα νέα για τον γάμο του Προύσαλη με τη Ρίζω φέρνουν χαρά σε όλο το χωριό. Το ζευγάρι είναι αποφασισμένο να βοηθήσει τον Μιλτιάδη και τη Βιολέτα με τον Ευτύχη και τους ανακοινώνουν το σχέδιό τους, ενώ ο Δούκας αποφασίζει να στραφεί για τα καλά εναντίον του Βόσκαρη.

Τετάρτη 24 Μαρτίου - Επεισόδιο 114

Ο Δούκας στέλνει στα χέρια της Ελένης ένα όπλο για να νικήσει τον Βόσκαρη, ενώ την ίδια στιγμή αποφασίζει να συναντηθεί μαζί του προκειμένου να κλείσουν οριστικά τους λογαριασμούς τους, φέρνοντας στο φως τον πραγματικό λόγο που ο πατέρας του πήρε τον Βόσκαρη, απ’ το ορφανοτροφείο. Στο Διαφάνι, το 1920, μια πλεκτάνη εις βάρος μιας άτυχης γυναίκας κι ένας φόνος έγιναν η αρχή του κακού για το σπίτι των Σεβαστών…

Στο Παρίσι, ο Νικηφόρος παίζει το δικό του τελευταίο χαρτί, κάνοντας μια πολύ δελεαστική πρόταση στον Κωνσταντή. Πώς θα αντιδράσει ο Κωνσταντής; Η Ασημίνα πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση, σε σχέση με το παιδί και την επιστροφή τους, ύστερα από τη συζήτησή της με τη Δρόσω.

Πέμπτη 25 Μαρτίου - Επεισόδιο 115

Η Ασημίνα προσπαθεί να πείσει τον Νικηφόρο πως πρέπει να επιστρέψουν στο χωριό. Εκείνος, όμως, είναι ανένδοτος και αποφασισμένος να μείνουν με το παιδί στο Παρίσι. Η κατάθεση της Ελένης φέρνει τους δικαστές μπροστά στις ευθύνες της Δικαιοσύνης. Ο Μελέτης ανησυχεί με την εμπλοκή δύο αντρών, στην υπόθεση της δολοφονίας του Θέμελη. Αποκαλύπτει την αλήθεια για τις επαγγελματικές τους σχέσεις στην Ανέτ, που βλέπει την κατάσταση να περιπλέκεται. Ο Σπανός, μετά τη σχετική έρευνα, καλεί τον Μελέτη και τον Κωνσταντή για ανάκριση. Η Δρόσω, σίγουρη πως η αδελφή της θα γυρίσει σύντομα πίσω, επιστρέφει με τον Κωνσταντή από το Παρίσι. Θα πει την αλήθεια στην Ελένη που απορεί για την αισιοδοξία της;

