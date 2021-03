Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: “καλπάζει” η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, στον υψηλότερο απολογισμό από την αρχή του έτους.

Η Τουρκία κατέγραψε 20.049 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε 24 ώρες, τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η Άγκυρα χαλάρωσε τους περιορισμούς για την αναχαίτιση της πανδημίας στις αρχές του μήνα.

Συνολικά, τα κρούσματα ανέρχονται σε 2.950.603. Το τελευταίο 24ωρο πέθαναν άλλοι 81 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 29.777.