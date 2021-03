Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Rapid test: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Μαζικές δειγματοληψίες σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 88 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 11.236 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 206 κρούσματα (1,83%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Περιστερίου: Πραγματοποιήθηκαν 799 rapid test και προέκυψαν 36 θετικά (4,50%). Αφορούν σε 20 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πραγματοποιήθηκαν 466 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (3,21%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου: Πραγματοποιήθηκαν 369 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (4,06%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου: Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (4,41%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 517 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,55%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Κεντρική Αγορά Αθηνών: Πραγματοποιήθηκαν 429 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,63%). Αφορούν σε 7 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Πλατεία Μεσημβρίας, Δήμος Χαλκηδόνος: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ζαγκλιβέρι, Δήμος Λαγκαδά: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά: Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,40%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς: Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,45%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης: Πραγματοποιήθηκαν 283 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,12%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: drive through Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Χώρα: Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Ασίνη: Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Λαλούκας: Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Σκαφιδάκι: Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Τολό: Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Προσύμνη: Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Κολιάκι: Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος: Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας: Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,19%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Διάσελλου: Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας: Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Αλυκές, Κάτω Αχαΐα: Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε γυναίκα 26 ετών.

ΠΕ Βοιωτίας: Καπαρέλλι: Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Σχηματάρι: Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Ελευθερίας: Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας: Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: drive through Δράμα: Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,40%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλής Βρύσης: Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,56%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλλιθέας: Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης: Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγυνά: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης: Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,01%). Αφορά σε κορίτσι 14 ετών.

ΠΕ Έβρου: Διδυμότειχο: Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Καμαριώτισσα: Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Παλαιοχώρι: Πραγματοποιήθηκαν 47

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι: Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού: Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (7,95%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (7,95%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Ηλείας: Κάτω Παναγιά Κυλλήνης: Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Σιμόπουλο: Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Άγναντα: Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηρακλείου: Νέα Αλικαρνασσός: Πραγματοποιήθηκαν 578 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (1,56%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 578 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (1,56%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. ΠΕ Θάσου: Λιμένας Θάσου: Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ικαρίας: Άγιος Δημήτριος: Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 262 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 262 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων: Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Δήμος Καστοριάς: Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,96%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,96%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό: Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,51%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο: Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,09%). Αφορά σε γυναίκα 26 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,09%). Αφορά σε γυναίκα 26 ετών. ΠΕ Κορινθίας: Κόρινθος: Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,44%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,44%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών. ΠΕ Κω: Κως: Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κω: Κοινότητα Πυλίου: Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κω: Επαρχείο: Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αρμένιο: Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας: Πραγματοποιήθηκαν 334 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,09%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 334 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,09%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Λάρισας: Τέμπη-Πυργετός: Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,70%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,70%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Αγίου Γεωργίου: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών. ΠΕ Λασιθίου: Τζερμιάδο: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Καρυάς: Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Πλατύ: Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Θάνος: Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας: Ζαγορά Πηλίου: Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού: Πραγματοποιήθηκαν 195 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,56%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 195 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,56%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Μεσσήνη: Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Νάξου: Απείραθος: Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Νάξου: Άγιος Νικόδημος: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη: Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Γκόνου, Γιαννιτσά: Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,75%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,75%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Πέλλας: Παλαίφυτο, Γιαννιτσά: Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Γαλατάδες: Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη. ΠΕ Ρεθύμνου: Δημοτικός Κήπος: Πραγματοποιήθηκαν 358 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,28%). Αφορά σε άνδρα 33 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Κοινότητα Μαριτσών: Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σερρών: Αλιστράτη: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη. ΠΕ Σερρών: Μπάφρα: Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,15%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,15%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Σύρου: Ερμούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 147 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 147 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 361 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,21%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 361 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,21%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Ζέλι: Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φλώρινας: Μεσοχώρι: Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φλώρινας: Αχλάδα: Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χαλκιδικής: Πολύγυρος: Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,85%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,85%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη. ΠΕ Χαλκιδικής: Μουδανιά: Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (6,25%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (6,25%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Χανίων: Ταυρωνίτης: Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,89%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,89%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Χίου: Πυργί: Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (7,69%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.