Αθλητικά

Ολυμπιακός: σπουδαία νίκη στο Βερολίνο

Με κεκτημένη ταχύτητα οι Πειραιώτες, ανέβασαν «στροφές» στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Ένα αμυντικό ξέσπασμα του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, του χάρισε την τρίτη διαδοχική νίκη και 14η στο σύνολο, με την οποία παρέμεινε στη 12η θέση της κατάταξης στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 84-80 της Άλμπα στο Βερολίνο, για την 30ή αγωνιστική, υποχρεώνοντας τη γερμανική ομάδα στη 19η ήττα της.

Πρωταγωνιστής ο Σάσα Βεζένκοφ (31π., 6/7τρ., 10ρ.), ο οποίος στα 54΄΄ για τη λήξη ευστόχησε σε κομβικό τρίποντο (78-82), δίνοντας τέλος στα όνειρα της Άλμπα για ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 42-37, 62-62, 80-84