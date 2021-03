Κοινωνία

Πέθανε το παιδάκι που έπεσε στο βαρέλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε ο μικρός Ζαχαρίας, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο μικρός Ζαχαρίας, που την Τετάρτη έπεσε μέσα σε βαρέλι με νερό και ασβέστη, έξω από το σπίτι του, στην Κρήτη, λόγω οργανικής ανεπάρκειας.

Ο μικρός που αεροβαπτίστηκε χθες στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος, κατέληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής, σκορπώντας θρήνο στην οικογένεια και το χωριό του.

Το αγόρι είχε βρεθεί στο βαρέλι με το νερό χωρίς τις αισθήσεις του και είχε επανέλθη μετά από 2,5 ώρες προσπαθειών ανάνηψης. Δυστυχώς, δεν άντεξε.

Σήμερα, στις 16:00 θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του παιδιού.

Θρήνος επικρατεί στο χωριό, για το μικρό αγγελούδι. Γειτόνισσα και συγγενής της οικογένειας, περιγράφει τις φρικτές στιγμές της τραγωδίας: