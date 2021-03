Οικονομία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις “αντέχουν” ακόμη παρά την κρίση

Tα αντιφατικά στοιχεία για τις αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Του Νίκου Ρογκάκου

Δύο στοιχεία που δείχνουν την αντιφατικότητα στις αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Αφενός οι επιχειρήσεις έχουν κυριολεκτικά χάσει τα διαθέσιμα που έχουν στα ταμεία τους, αφού το 40% δηλώνει ότι έχει στερέψει, αφετέρου δε οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις διαγραφές και αυτό φαίνεται ανάγλυφα από τα στοιχεία.

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι το 2020 πραγματοποιήθηκαν 35.717 συστάσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου συγκριτικά με το 2019, οπότε και έγιναν 36.947 συστάσεις. Έτσι φαίνεται ότι παρατηρείται μία μείωση της τάξεως του 3,3% δηλαδή 1.230 λιγότερες επιχειρήσεις την περυσινή χρονιά. Από την άλλη πλευρά σε ότι αφορά τις διαγραφές το 2020 καταγράφεται μείωση κατά 33% σε σχέση με τα προπέρσινα στοιχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αναφέροντας την Αττική, αφού το άνοιγμα επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο από το κλείσιμο το 2020 και με δεδομένο ότι η πρωτεύουσα χτυπήθηκε και συνεχίζει να χτυπιέται από την κρίση λόγω της πανδημίας. Πραγματοποιήθηκαν 7.914 εγγραφές και 2.655 διαγραφές επιχειρήσεων. Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες εγγραφές (907), ενώ τρεις μήνες (Ιανουάριος, Ιούλιος και Νοέμβριος) καταγράφουν πάνω από 800 εγγραφές επιχειρήσεων ο καθένας. Ο Απρίλιος, με το πρώτο lockdown, καταγράφει τον μικρότερο αριθμό τόσο εγγραφών και όσο διαγραφών (215 και 74, αντίστοιχα). Από αυτές τις εγγραφές, ποσοστό σχεδόν 61% αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) ενώ οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) συγκεντρώνουν ποσοστό 16,82%.

Σε αυτήν την πορεία του ισοζυγίου εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων έχει βοηθήσει η μεγάλη βοήθεια που έχει παρασχεθεί από το Κράτος εδώ και έναν χρόνο, που ότι μία απεφεύχθη το ποτάμι λουκέτων από την άλλη συγκρατήθηκαν οι απολύσεις μέσω των αναστολών εργασίας, που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Οι περισσότερες εγγραφές –και αυτό είναι απορίας άξιον- παρουσιάζονται στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47) και η εστίαση (ΚΑΔ 56), ωστόσο καταγράφουν πτώση συγκριτικά με το 2019, σχεδόν 0,88% και 11,53% αντίστοιχα. Μεγάλη πτώση παρουσιάζει ο κλάδος των ασφαλιστών ενώ οι μεσίτες ακινήτων έχουν ανοδική τάση.

Πάντως, όπως έλεγαν κυβερνητικά και τραπεζικά στελέχη ούτε οι τράπεζες δεν γνωρίζουν τις πραγματικές αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι ακόμα δεν είναι εμφανές το πλήγμα που έχει δεχθεί η πραγματική οικονομία.