Οικονομία

Η Κρήτη κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους Γερμανούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα κατακτά την κορυφή της προτίμησης, καταλαμβάνοντας τη θέση της Μαγιόρκα. Οι ελληνικοί προορισμοί που ακολουθούν την Κρήτη.

Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή ο δημοφιλέστερος προορισμός του εξωτερικού για τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την TUI, ενώ η Ρόδος και η Κως βρίσκονται στην 3η και στην 4η θέση αντίστοιχα. Η «Ελλάδα ξεκινάει τη νέα σεζόν με τον αέρα του περασμένου καλοκαιριού», εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού κολοσσού, ο Μάρεκ Άντριστσακ.

Η επιθυμία για ταξίδια το φετινό καλοκαίρι είναι μεγάλη, σημειώνει η Munchner Merkur και κάνει λόγο για τα «ταξίδια της εκδίκησης» (revenge travel), χρησιμοποιώντας έναν όρο με τον οποίο ο κλάδος του Τουρισμού αναφέρεται στην διάθεση για ταξίδια μετά την πανδημία και την παρατεταμένη καραντίνα. «Με τους εμβολιασμούς να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται και η αυτοπεποίθηση ότι σύντομα θα είναι και πάλι εφικτά τα ταξίδια», δηλώνει ο κ. Άντριστσακ.

Στο ίδιο πνεύμα ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για τον Τουρισμό, ο Τόμας Μπαράις, εξηγεί στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ότι αναμένει σταδιακό άνοιγμα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. «Από τον Απρίλιο και τον Μάιο οι εμβολιασμοί θα επιταχυνθούν. Το αργότερο τον Μάιο, τον Ιούνιο και τους μήνες των διακοπών, θα είναι εμβολιασμένοι πολλοί», συμπληρώνει.

Σε ό,τι αφορά την τάση στις κρατήσεις, η TUI αναφέρει ότι η Κρήτη έχει αντικαταστήσει την παραδοσιακή «αγαπημένη» των Γερμανών, τη Μαγιόρκα, στην κορυφή της ζήτησης. Η Ρόδος και η Κως βρίσκονται επίσης στην πρώτη πεντάδα των δημοφιλών προορισμών εξωτερικού για φέτος, ενώ στην 5η θέση βρίσκεται η τουρκική «Ριβιέρα». Την προηγούμενη χρονιά η Ελλάδα κατάφερε να πείσει πολλούς παραθεριστές, με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και καλά μελετημένο σχέδιο υγιεινής και ξεκινά τη σεζόν «με τον αέρα του περασμένου καλοκαιριού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Άντριστσακ στο Business Insider. Συνολικά πάντως, κατά την TUI, η Ισπανία παραμένει στην κορυφή της ζήτησης για τους Γερμανούς και κατά τη φετινή περίοδο διακοπών.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, η ζήτηση αυξήθηκε ήδη από πέρυσι, για διακοπές ιδιαίτερα στην Βαυαρία και στις γερμανικές ακτές στη Βαλτική. Αντίστοιχα, έχει μειωθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για πολύ μακρινούς προορισμούς, καθώς, όπως εξηγεί ο επικεφαλής της TUI, ο λόγος τιμής - παροχών έχει πάψει να αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο προγραμματισμού των διακοπών και έχει αντικατασταθεί από την ευελιξία του ταξιδιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των κρατήσεων της TUI είναι αυτή τη στιγμή «ευέλικτες». Επιπλέον, όπως τονίζει ο κ. Άντριστσακ, οι ταξιδιώτες είναι αυτή τη στιγμή πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για τις διακοπές τους, επενδύοντας περίπου 25% περισσότερο από ό,τι το 2019.