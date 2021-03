Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης: Λάθος μήνυμα το άνοιγμα του lockdown τώρα

Γιατί επιμένει ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε τώρα ο ερευνητής γιατρός και τι προτείνει αντί αυτού.

«Ας μην προδικάζουμε, ας δούμε τι θα ανακοινωθεί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ερευνητής γιατρός του Ινστιτούτου κατά του καρκίνου στις ΗΠΑ, Γ.Παυλάκης, ερωτηθείς για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.

Ο γιατρός απηύθυνε έκκληση στον κόσμο «να μην τα χαλάσουμε τώρα» και τόνισε πως «δεν έχουμε δικαίωμα να κουραστούμε πριν κουράσουμε τον κορονοϊό».

Χαρακτήρισε «υπεραπλουστατευτικό» το «όλοι μέσα ή το όλοι έξω» και «καταστροφικό να γίνει ανεξέλεγκτα το άνοιγμα».

«Όσοι δεν έχουν δικό τους στη ΜΕΘ, δεν καταλαβαίνουν», εκτίμησε, επισημαίνοντας πως «δεν πρέπει να δοθεί λάθος σήμα ότι, «τελειώσαμε’».

Σύμφωνα με τον γιατρό, «τα μέτρα δουλεύουν, δεν γίναμε Πορτογαλία».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε την κούραση και την ηττοπάθεια να μας κυριεύσουν», είπε εκτιμώντας πως «υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση».

Ο γιατρός επέμεινε στο ζήτημα των μεταλλάξεων, ξεκαθαρίζοντας πως ο κορονοϊός δεν είναι πια αυτό που ήταν, αλλά είναι πολύ πιο μεταδοτικός. «Να καταλάβει ο λαός ότι ο ιός αντεπιτίθεται», είπε σχετικά.

«Είμαι κατά του ‘ανοίξτε τα όλα’, κατά του μπορούμε να ανοίξουμε έστω και λίγο, γιατί θα ερμηνευτεί ότι τα περάσαμε όλα», τόνισε, προτείνοντας στην κυβέρνηση «να πει ότι δεν είναι ώρα να ανοίγουμε, αλλά σε 2-3 εβδομάδες».

Για το τότε άνοιγμα δε πρότεινε δύο βασικές προϋποθέσεις που είναι τα rapid test και ο εμβολιασμός του πληθυσμού.