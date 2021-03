Κοινωνία

Γυναίκες το 80% των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης - Σπάνια τις καταγγέλουν

Οι γυναίκες αποτελούν το 80% των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης πάνω από την ηλικία των 16 ετών, δείχνουν σήμερα τα επίσημα στοιχεία, την ώρα που η Βρετανία κινείται προς το να κατατάξει τον μισογυνισμό ως έγκλημα μίσους, στον απόηχο των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Λονδρέζας Σάρα Έβεραρντ.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία κατέδειξαν ότι έχει επιτευχθεί ελάχιστη πρόοδος στην αντιμετώπιση των περιστατικών σεξουαλικής επίθεσης, με 773.000 ανθρώπους, το 1,8% των ενήλικων στην Αγγλία και την Ουαλία, να έχει υποστεί βιασμό, σεξουαλική επίθεση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και μη συναινετική σεξουαλική επαφή κατά το δωδεκάμηνο έως τον Μάρτιο του 2020.

«Ο αριθμός των επιθέσεων που καταγράφηκε από την αστυνομία παραμένει πολύ χαμηλότερος του αριθμού των θυμάτων, που υπολογίζονται βάσει της έρευνας», επισημαίνει το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS), με λιγότερα από ένα στα έξι θύματα βιασμού ή επίθεσης να καταγγέλλουν το έγκλημα.

«Το φαινόμενο τα σεξουαλικά εγκλήματα να καταγγέλλονται πλημμελώς είναι ιδιαίτερα οξύ», προστίθεται.

Ένας αστυνομικός εν ενεργεία κατηγορείται για την απαγωγή και δολοφονία της 33χρονης Έβεραρντ και αναμένεται να δικαστεί τον Οκτώβριο. Η αστυνομία επικρίθηκε, επιπλέον, επειδή διέλυσε με τη βία αγρυπνία γυναικών το περασμένο Σάββατο, στη μνήμη της Έβεραρντ, με το επιχείρημα ότι οι συμμετέχουσες παραβίαζαν τα μέτρα κατά της Covid-19.

Οι προασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών θέλουν ο μισογυνισμός να χαρακτηριστεί έγκλημα μίσους προκειμένου αυτό να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και να μπει ένα τέλος σε μια κουλτούρα, σύμφωνα με την οποία η κακοποίηση είναι ανεκτή, συγχωρείται και επαναλαμβάνεται.

Μια τροπολογία στο Νομοσχέδιο για την Ενδοοικογενειακή Βία, το οποίο συζητήθηκε την Τετάρτη στη Βουλή των Λόρδων, θα απαιτεί από την αστυνομία στην Αγγλία και την Ουαλία να καταγράφει τα εγκλήματα που διαπράττονται με κίνητρο το μίσος για το φύλο ή το γένος κάποιου.