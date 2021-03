Αθλητικά

Προβλήματα αλκοολισμού για τον Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο πέρυσι συνελήφθη στην Παραγουάη και αργότερα έχασε την μητέρα του από κορονοϊό.

Ο Ροναλντίνιο πέρασε μια δύσκολη περίοδο μετά τη περυσινή σύλληψή του στην Παραγουάη και τον θάνατο της μητέρας του από κορονοϊό τον Φεβρουάριο. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι του κύκλου του ανησυχούν για την πρόσφατη... αδυναμία που έχει δείξει στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

«Κάθε μέρα είναι ένα πάρτι», αποκάλυψαν φίλοι του «Ρόνι» στη βραζιλιάνικη εφημερίδα Extra, προσθέτοντας: «Αρχίζει από το πρωί να πίνει βότκα, ουίσκι, τζιν και σταματά να πίνει το επόμενο πρωί. Παρατηρήσαμε ότι έγινε πιο έντονο μετά το θάνατο της μητέρας του. Είχε ένα πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αρκετοί φίλοι του από το Ρίο πήγαν εκεί επειδή αισθάνεται πολύ μοναχικός σε αυτό το απέραντο μέρος όπου ζει».

Ο διάσημος Βραζιλιάνος ζει σε ένα «φρούριο» με όλα όσα χρειάζεται, ενώ η... ανοιχτή του καρδιά και η γενναιοδωρία σε φίλους του, έχει αρχίσει να του δημιουργεί προβλήματα... «Όμως δεν είναι όλοι αληθινοί φίλοι και βλέπω ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε αυτόν».

Στο ίδιο δημοσίευμα, μάλιστα, αναφέρεται ότι ένα από τα άτομα εμπιστοσύνης του, η Τζέσικα Κάστρο, «ανεβάζει» περιστασιακά φωτογραφίες των πάρτι του Ροναλντίνιο στα social media.