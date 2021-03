Κόσμος

Ιεράρχες συγκάλυπταν κακοποίηση παιδιών από κληρικούς

Αξιωματούχοι παύθηκαν μετά τις αποκαλύψεις από γνωμοδότηση για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Παρουσιάστηκε στην Κολωνία η πολυαναμενόμενη νομική γνωμοδότηση για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην καθολική αρχιεπισκοπή Κολωνίας. Όπως τόνισε ο υπεύθυνος της έρευνας, ο γνωστός Γερμανός ποινικολόγος Μπιόρν Γκέρκε, στόχος της ήταν να εξετάσει, κατά πόσο εκκλησιαστικοί παράγοντες υπερέβησαν τα καθήκοντα τους, συγκαλύπτοντας τα σχετικά σκάνδαλα την περίοδο 1975-2018.

Η έρευνα εντόπισε 202 θύτες σεξουαλικής βίας και 314 θύματα, στην πλειονότητά τους αγόρια κάτω των 14 ετών. Μεγάλο μέρος των αδικημάτων πραγματοποιήθηκε πριν το 1975, αλλά είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το 2010, όταν άρχισαν να πληθαίνουν οι πληροφορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, κυρίως, από ιερωμένους.

Το 70% των υποθέσεων στην αρχιεπισκοπή Κολωνίας αφορούσε κληρικούς ενώ υπόλοιπες υποθέσεις αφορούσαν λαϊκούς. Στο πόρισμα διαπιστώνεται, ότι η συγκάλυψη πράξεων σεξουαλικής βίας γινόταν μόνο όταν οι θύτες ήταν κληρικοί, όχι όμως όταν ήταν λαϊκοί. Ο καθηγητής Γκέρκε τεκμηριώνει παράβαση καθήκοντος σε τουλάχιστον 78 περιπτώσεις από οκτώ άτομα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ανάμεσα τους δύο πρώην αρχιεπίσκοποι της Κολωνίας και ο νυν αρχιεπίσκοπος Αμβούργου, Στέφαν Χέσε, ο οποίος στο παρελθόν διατέλεσε γενικός βικάριος στην Κολωνία. Η γνωμοδότηση τους καταλογίζει ότι συγκάλυψαν τα σκάνδαλα και δεν προστάτευσαν τα θύματα.

Την εντολή για τη γνωμάτευση είχε δώσει ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Κολωνίας, Καρδινάλιος Ράινερ Μαρία Βόλκι. Σε δήλωση του μετά την παρουσίαση της έκθεσης καταδίκασε τη στάση των προκατόχων του και όσων άλλων εμπλέκονται στην αποσιώπηση των περιστατικών. Παράλληλα ανακοίνωσε την άμεση παύση των καθηκόντων δύο ανώτερων κληρικών της αρχιεπισκοπής που κατηγορούνται στην έρευνα για παράβαση καθήκοντος. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, τόνισε ο Καρδινάλιος Βόλκι. Το επόμενο διάστημα θα εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και για άλλα άτομα. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην οργανωτική δομή της εκκλησίας που θα καθιστούν αδύνατη τη συγκάλυψη παρόμοιων φαινομένων.

Πηγή: Deutsche Welle