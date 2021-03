Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαϊωάννου στον ΑΝΤ1: Χρειάζεται ελάφρυνση στα μέτρα (βίντεο)

Τι δείχνουν τα λύματα για το ιικό φορτίο στην πόλη. Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία.

Για την κατάσταση και την πορεία της πανδημίας στην Θεσσαλονίκη και την εικόνα του ιικού φορτίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΓ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως είπε αυτή την εβδομάδα ήταν λιγότερη η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα, όμως παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο παρά την καραντίνα

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου χρειάζεται μια ελάφρυνση στα μέτρα. «Όσο πιο πολύ αυστηροποιούνται τα μέτρα πιθανόν και να μην τηρούνται», τόνισε.

Ανέφερε ακόμα ότι είναι υψηλή η συγκέντρωση του ιικού φορτίου εν μέσω των μέτρων, όμως ανέφερε ότι η κατάσταση δεν είναι εκρηκτική όπως τον Νοέμβριο.

Επισήμανε, επίσης, ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη και τόνισε ότι πρέπει να δούμε το επόμενο βήμα με προσοχή. Όποια μέτρα κι αν πάρουμε είναι σημαντικό να τηρηθούν, σημείωσε.